Boyu Uzun Diye Evden Kovuldu

İnsanlar Boyuma Gülüyor

Hastane Köşesinde Yaşamaktan Sıkıldım

Eşim ile Kızım Geçinemedi

Yaşı ilerledikçe boy uzaması durmayan 24 yaşındaki Serap Demir, üvey babası tarafından boyunun çok uzun olduğu ve hastalığının ilerlediği gerekçesiyle evden kovuldu. Öz babasının cezaevinde olması nedeniyle sokakta kalan genç kız, bazı geceler hastanede yatıyor.24 yaşına geldiğinde boyu 2 metre olan genç kız ailesinin kendisine sahip çıkmadığı ifade ederek, “Dışarıya çıktığım zaman insanlar boyuma gülüyor. Kalabalık yerlere çıkamıyorum, oturamıyorum dışarıda insanlar bana güldükçe psikolojim bozuluyor. Boyum tam olarak 2 metre doğuştan bu şekildeyim yaşım ilerledikçe sürekli boyum uzamaya başladı. Babam cezaevine girince annem başkasıyla evlendi, üvey babam da beni evden kovdu. Bu boyla bana kimse iş vermiyor. Geceleri hastane köşelerinde kalıyorum, hastayım kimse maalesef bana yardım etmiyor” dedi.Yetkililerden başını sokabileceği bir ev isteyen Demir, “Sadece bir evim olsun içinde rahatça yaşayabileyim, kiramı karşılasınlar yeter. Hastane köşelerinde yaşamaktan sıkıldım. Ailem bana sahip çıkmıyor, gidecek bir yerim yok. Tek istediğim yaşayabileceğim bir evim olsun” diye konuştu.Anne Yadigar Demir ise imam nikahlı evlendiği eşinin çocuklarını sevmediğini ve anlaşamadığını ifade ederek, "Eşim ile kızım Serap geçinemedi, birbirlerini sevemediler. Kızıma, sen otur o gitsin dedim ama kızım dinlemedi ve evi terk etti. Bu sorunlardan dolayı imam nikahlı eşimden de ayrıldım. Şimdi ortada kaldık, evimiz yok, gelirimiz yok, sadece engelli bir çocuğumun bakıcı aylığını alıyorum. 3'ü engelli 6 çocuğa bakıyorum çaresiz kaldım." ifadelerini kullandı.Anne Demir, yetkilerden hem çocukları hem de kendi için yardım istediğini dile getirerek, "Allah rızası için kızlarımın tedavileri yaptırılsın." dedi.