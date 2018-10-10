Vali Erin;YKS’de En Büyük Başarıyı Hilvan Elde Etti

Bozova’da gerçekleştirilen ilçe Milli Eğitim Müdürleri kent toplantısına katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2018 yılı lise mezunları arasında üniversiteye yerleşme oranının Türkiye ortalamasının yüzde 21,6 olarak gerçekleştiğini, Şanlıurfa ili genelinde Halk Eğitim Merkezlerindeki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarına katılan öğrencilerin ise yüzde 33,05’inin üniversiteye yerleştiğini belirtti.Eğitimde başarının motivasyon ve özveri ile elde edilebileceğini belirten Vali Erin, 2017 yılı yaz aylarından itibaren Halk Eğitim Merkezlerinde düzenlenen ve il genelinde toplam 2 bin 775 öğrencinin katıldığı kurslarda elde edilen başarının ümit verici olduğunu belirterek, “Kurslara devam eden öğrencilerimizden 917’si üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşmiş bulunmaktadır. Yerleşim oranını, Türkiye geneli ile kıyasladığımızda, biraz gayret edince başarıyı yakalayabileceğimiz ortaya çıkıyor. Çünkü, Türkiye ortalamasında yeni mezunların üniversiteye yerleşme oranı yüzde 21.6 olarak gerçekleşmişti. Bizim kurslarda üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin yerleşme oranı ise yüzde 33.05 olarak gerçekleşti” dedi.İl genelinde, 13 ilçede verilen YKS hazırlık kurslarında en büyük başarının %71 yerleşme oranıyla Hilvan’da elde edildiğini kaydeden Vali Erin, “Kurslarda görev yapan öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ama bu başarının daha yukarıya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Temennimiz tüm gençlerimizin üniversiteye yerleşmesidir ancak bu hedefin yarısını yakaladığımızda bile çok büyük başarı elde edeceğiz” diye konuştu.Güvenli okul projesinin yaygınlaştırılmasının önemine de değinen Vali Erin, ailelerin çocuklarını okula gönderirken her anlamda rahat olmaları için gerekli tedbirlerin alındığını, giriş çıkışların yanı sıra okul içinde de güvenliğe azami hassasiyet gösterilmesini müdürlerden rica eti.Vali Erin başkanlığında gerçekleşen; 2018-2019 Eğitim öğretim hedeflerinin uygulanması, Güvenli Okul Projesi’nin yaygınlaştırılması ve üniversiteye girişte elde edilen başarının yeni dönemde arttırılması konularının görüşüldüğü toplantıya, Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.