Şanlıurfa’da PKK Operasyonu;90 Gözaltı

PKK’ye yönelik 8 ilde yapılan operasyonlarda, 90 kişi gözaltına alındı.



Sabah saatlerinde 8 ilde PKK’ya eş zamanlı operasyon yapıldığı bildirildi.



İçişleri bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Diyarbakır'da 80, İstanbul'da 3, Van'da 2, Şırnak'ta bir, Şanlıurfa'da bir, Batman'da bir, Mersin'de bir ve Mardin'de bir kişi olmak üzere 8 ilde toplam 90 şahıs gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel döküman, dijital materyal ele geçirilmiş olup, operasyonlar devam etmektedir."