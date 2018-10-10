Tatlıses ve Şefkatli Daha Fazla Dayanamadı

İDO TATLISES İLE YASEMİN ŞEFKATLİ NEDEN AYRILDI?

'BİLEKLERİME KADAR ACIYOR DEDİ KIZI YİNE KAPTI'

'TEMKİNLİ DAVRANIYORLAR'Çiftin birbirlerini sosyal medyada takibe almaması, "İkili, temkinli davranıyor" dedirtti. Çiftin ne zaman birlikte görüntü vereceği ise merak konusu oldu.İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin yollarını ayırma nedeni olarak iki iddia ortaya atılmıştı. İddialardan biri Derya Tuna'nın Yasemin Şefkatli'yi istemediği, bir diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin cesur pozlarıydı.Öte yandan 'Çift barıştı' iddiaları sosyal medyada şöyle yorumlandı: "İdo, 'Bileklerime kadar acıyor' dedi. Kızı yine kaptı."