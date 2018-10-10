Nihat Çiftçi;Şanlıurfa, Eski Şanlıurfa Değil

Son dönemlerde yapılan kirli algılara dikkat çeken Başkan Çiftçi, "Eleştiriye açığız ama karanlık gölgelerin kirli algılarına karşı çalışma arkadaşlarımızın emeğini hiçe sayamam. Kim 'Çevik Kuvvet veya Narlı Dere köprülü kavşaklarında çalışmalar durdu' diyorsa alana gelip vicdanı ile hesaplaşsın" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, gazetecilerle birlikte yapım çalışmaları süren 8 kulplu Çevik Kuvvet Köprülü kavşağında incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Çiftçi, "Büyükşehir kadroları çalışıyor. Çalışmasında kirli algılara aldırış etmeden şehrinin geleceği için alın teri döküyor" dedi.

Beraberinde ŞUSKİ Genel Müdürü M. Hamdi Us, Genel Sekreter Yardımcıları M. Emin Yeşiltaş ile Seyfettin Gencer ve Büyükşehir daire başkanlarının da katıldığı değerlendirmede Başkan Çiftçi şu açıklamalarda bulundu:

"YAPTIĞIMIZ PROJELERİN ARKASINDAYIZ"

"Ulaşımda köprülü kavşak anlamında gerek Şanlıurfa'mızın gerekse Türkiye'mizin en önemli projelerinden biri daha yürütülüyor. Karaköprü Çevik Kuvvet Katlı Köprülü Kavşağı 8 kulptan oluşuyor ve imar planına işlenen bir kavşak. Son zamanlarda şehrimizde bilgi kirliliği yayan bir takım kişiler var ve bunların neden böyle bir yol izlediklerini de anlamış değilim.

Burada büyük bir proje gerçekleşiyor. Bu projeyi Ulaşım Daire Başkanlığımız planladı. Ve biz yapmış olduğumuz projelerin arkasındayız. ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz projede alt yapı deplase işlemini, 3 tane deplase işini 1500, 1400 ve 1000'lik hatların deplasesi var ve şimdide çelik boruları indirtmeye başladı. Bu hattın deplase işi sadece 10 milyon lira. Büyük bir proje ile karşı karşıyayız. Kamulaştırma işlemlerini de arkadaşlarımız tamamladılar. Şanlıurfa kendini aşan bir şehir. Sürekli olarak büyüyen bir şehrimiz.

Çalışmalar sırasında vatandaşlarımızın olası bir ulaşım sıkıntısı yaşamaması için Büyükşehir Belediyemiz tarafından 20. Zırhlı Tugay Komutanlığımızın içerisinden duble yol açıldı. Amaç şehrin içerisinden trafiği vermemekti. Evet Köprülü Kavşak geç kaldı ama biz daha da fazla geç kalmasını istemiyoruz. Biz geleceğe bakan bir anlayışız. Şehrini seven Büyükşehir Belediyesi kadroları yoğun bir mesai içerisindedir."

"TRAMBÜSTE TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI"

"Ulaşımda bir diğer konusu ise trambüs, test sürüşlerimiz başladı. Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından test sürüşleri yapılıyor. Bu noktada basın mensuplarımızı da davet edeceğiz. Acele konuşmaya gerek yok, acele konuşanlar zararlı çıkar."

BAŞKAN ÇİFTÇİ TRAMBÜSLE İLGİLİ ALGILARA DEĞİNDİ

Başkan Çiftçi, açıklamaya katılan bir basın mensubunun "Trambüs küçülecek ve bölünecekmiş" şeklindeki sorusu üzerine "Üretilen bir şeyi küçültemezsiniz bu peynir dilimi değil.

Bu tür söylemleri bir yana bırakıyoruz, ulaşım anlamında uzman arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Kurumumuz tamamen bir ahenk içerisinde. Şanlıurfa için çok güzel projeleri hayata geçiriyoruz.

Bu kadro Şanlıurfa'nın evladı olan bir kadro, evladınız olan bir kadroyu bu kadar küçük göremezsiniz. Küçük görürsen yarın öbür gün Şanlıurfa halkı sizi küçük görecektir, bunu hiç bir zaman unutmayın. Bu zihniyet meselesidir. Biz kendi değerlerini küçük gören bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kendi mühendisini küçük gören bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Kendi üniversite hocasını küçük gören bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kendi belediyesini küçük gören bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ama biz şunu biliyoruz; asıl küçük olan bu zihniyeti taşıyan kişidir. Ben Şanlıurfa'nın gelişimine katkı sunan herkese minnet borçluyum ve o insan için canımı veririm. Yeter ki Şanlıurfa gelişsin" açıklamasına yaptı.

BAŞKAN ÇİFTÇİ, ÇEVİK KUVVET İLGİLİ ALGILARA DEĞİNDİ

Açılamada yine bir basın mensubunun "Çevik Kuvvetin Bitimi İle İlgili Bir Revize Söz Konusu Mu" sorusu üzerine Başkan Çiftçi, "Çalışmalar iki kurum tarafından yürütülüyor.

Altyapı çalışmalarını üstlenen Büyükşehir planlama doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Karayolları diğer kısımların ihalesini yapmış durumda. Biz, projeyi yapmış teslim bulunmaktayız. İhaleyi karayolları yapmıştır. Yüklenici firmanın bir taahhüt süresi var ve bu süreyi geçemez. Burada yapılması gereken açıklamayı Karayolları tabi ki açıklayacağız.

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum; bir projenin bir süresi vardır. İsteseniz bir binayı 4 ayda indiremezsiniz. Sizin mülkiyetiniz ve paranız olsa dahi yapamazsınız. Çünkü tabliyeler dökülecek, bekleme süresi var, kalıplar var, inceleme ve numune var. Burada yok mu, var. 8 kulplu büyük bir kavşaktan söz ediyoruz burada. Biz, Büyükşehir olarak işimizi takip ediyoruz" dedi.

"ŞANLIURFA, ESKİ ŞANLIURFA DEĞİL"

Başkan Çiftçi açıklamasına şöyle devam etti: "Biz, görevimizin başındayız ancak şunu görüyorum; şehirde bir takım karanlık gölgeler, gölge olarak şehrin üzerine gelmiş durumda. Karanlık gölge noktasında bu şehri yönetmeye çalışıyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın Şanlıurfa eski Şanlıurfa değil. Biz, çalışıyor ve üretiyoruz.

Biz, kimsenin bizleri takdir etmesini istemiyoruz ama kimsenin de bizim emeğimizi çalmaya, bizi kötülemeye, gereksiz yerde insanımızı hor görmeye hakkı yoktur. Tarih boyunca hep bu zihniyetler vardı. Ama bu mücadelede her zaman gerçeklik, kim neyi savunmuşsa, kim doğrunun yanındaysa, kim halkın yanındaysa o muvaffak olmuştur."

"BEN, BU ŞEHRİN İNSANINA GÜVENİYORUM"

"Siyaseten birilerinin niyeti olabilir. 6 aylık bir süreç var seçimlerde. Herkesin hakkıdır. Ama çıkarken kimsenin kimseye iftira atma hakkı yoktur. Ama doğrulardan bahsetmeden kirli bir algı yapılırsa olmaz. O zaman dürüstçe çalışan mühendisi nasıl ayakta tutacaksınız. Dürüstçe çalışan şehir planlamacıyı nasıl ayakta tutacaksınız. Dürüstçe çalışan Belediye Başkanını nasıl ayakta tutacaksınız. En büyük projeyi Şanlıurfa'nın evlatları yapar ve hayata geçirir. Ben buna inanıyorum. Ben bu şehrin insanına inanıyorum."

"NARLI DERE KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIMIZI BİTRİMEK ÜZEREYİZ"

"Narlıdere Köprülü Kavşağımızı bitirmek üzereyiz. Son tabliyesi döküldü ve ardından asfaltı dökülecek. Bizimle ilgili çıkan algı 'Köpür Çöküyor' şeklinde. Köprü 3-5 gün sonra kalıbı söküldüğünde asfaltı serildiğinde ne anlayacaklar bilemiyorum. Hayır çıksınlar desinler ki 'Biz daha iyi yapacağız'. Ortaya çıksınlar, amenna. Zaten halk benden memnun değilse, ben olmam. Çünkü beni ayakta tutan, beni sevda ile çalıştıran, Şanlıurfa'ya aşık eden Şanlıurfalının kendisidir.

"HUKUK DEVLETİ, HAKARET EDENLERE İZİN VERMEZ"

"Ben, 2014 yılında partimle birlikte geldim. Partimin bünyesinde siyaset yapıyor ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyorum. Diğer yandan bu tür kirli algılar bizim moralimizi bozmuyor. Ama unutmasınlar ki biz 5 bin çalışan arkadaşımızı sevk ve idare ediyoruz. Öyle her kuşun eti yenmez. Bunu da açık ve net bir şekilde bilsinler.

Hiç bir hukuk ve hiç bir düzen böylesi kirli algı yapanlara haraket etme imkanı veremez. Eleştiriye açığız ama bu tür hakaret tarzı içeren algıları kabul edemeyiz. Bu çalışmada emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza yönelik bu tür algılara izin veremeyiz. Şanlıurfa bunu böyle bilsin."

"PARTİSİNİN VE HALKININ KARARINA SAYGILI OLMAYANLAR DÜŞÜNSÜN"

Başkan Çiftçi son olarak "Partiniz aday göstermezse nasıl bir yol izlersiniz" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Partimiz seçim takvimini açıklamış değil. Ben, partimin de verdiği karar saygılıyım, Şanlıurfalı kardeşlerimin de vereceği karara saygılıyım. Saygılı olmayanlar düşünsün." dedi

Başkan Çiftçi açıklamasının ardından basın mensupları ile alanda gezerek incelemelerde bulundu.