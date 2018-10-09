Ekmeğin Fiyatını Düşür Diyen Zabıtalara Böyle Cevap Verdi

Siz Önce Ruhsatsız Fırınları Kapatın

Karadenizli bir fırıncının zabıtalarla olan diyaloğu sosyal medyayı ikiye böldü. Hakkında şikayet olduğu için fırına gelen zabıtalar esnafın kendini savunması karşısında şaşkına döndü.250 gram ekmeği 1.50r kuruşa sattığı gerekçesiyle şikayet edilen esnaf hakkında işlem yapmak isteyen zabıtaya “Siz önce gidin ruhsatsız fırınları kapatın. Onlarca dilekçe verdim 5 senedir haklarında hiçbir işlem yapmadınız. Ben haksız rekabete giriyorum” diyerek kendini savundu.Zabıtalar esnafın sözleri karşısında “Biz onlar hakkında da işlem yapıyoruz. Sen önce ekmek fiyatını 1.25’e düşür” diyerek karşılık verdi.İşte Karadenizli esnafın zabıtalarla olan o diyaloğu;