Din Tüccarları Bunu Da Yaptı

Türkiye reklam ve pazarlama konusunda dini duyguları kullanan insanlarla doldu taştı. Yasin okuyan tabut, besmele çeken bardak gibi ürünlerden sonra şimdi de dua okuyan eşarp piyasaya sürüldü.

Bir televizyon kanalında 1 saat reklamı yapılan dua okuyan eşarp, Müslüman kardeşlerimizde bulunması gereken bir nimet şeklinde pazarlanmaya çalışıldı.

Cesur Hoca Efendi Pazarlama ve Ticaret Ltd. adı altında tanesi 19.90’a satılan eşarbın pazarlaması yapılırken, “Müslüman hanımlarımızı nazardan koruması için tasarlanmıştır” ibarelerine yer verildi. Vatandaşlar duruma tepki gösterse de bu tarz pazarlama kanallarının varlığı ile birçok insanın kolay kandırılabileceğini vurguladılar. Ürünler değil pazarlama kanalları kapatılmalı diyen vatandaşlar, Bu tarz sömürücü kurum ve şahısların engellenmesi için gerekli mercilere birden fazla şikayet giderse duruma el atarlar ve insanların duygularıyla da cebiyle de dalga geçmezler” ifadelerini kullandı.