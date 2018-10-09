Bu haber 09 Ekim 2018 11:15:00 Tarihinde eklenmiştir.
Urfa'da Trambüs Seferleri Başladı
Şanlıurfa’nın çetrefilli projesi trambüs sonunda faaliyete girdi. Dün akşam saatlerinde Urfa sokaklarında yolcu taşımacılığına başlayan trambüsün ilk yorumları yolcular tarafından yapıldı.
Şanlıurfa’da tarihi yapıya zarar vermesi, yapımının geç bitmesi gibi sorunlarla Urfa gündemini meşgul eden trambüs sonunda seferlere başladı.
Trambüs, toplam 7,5 Km’lik yol güzergahı ile gidiş-gelişlerde toplam 500 kişilik yolcu kapasitesine sahip. Ayrıca Ankara'dan trambüs eğitimeni getirilerek,trambüsü kullanacak olan kaptanlara eğitim verdi. dar yollarda dönüşlerin çok rahat olması da gözlerden kaçmadı.
İlk Sefer Düzenlendi
Trambüsün ilk seferini test eden vatandaşlar, yolculuktan memnun kaldıklarını ifade ederek “Çevre dostu bir proje olmasıyla takdir edilecek bir proje olmuş. Yakıt tasarrufu konusunda iyi.” Yorumunda bulundu.
Tasarruflu Ulaşım
Trambüs projesi mühendisi, “Kilometrede 2 KW tüketiyor. 7,5 kilometrede 13-14 TL civarı yakıyor. Avrupa’da bir tane olan bu projenin ikincisi Urfa’da faaliyete girdi.” yorumunda bulundu.
Vatandaş da Test Edecek
Ayrıca, ilk sefer sırasında trambüs seferinin Harran Üniversitesine de yapılmasının talep edildiği iletilirken, konu ile ilgili çalışmaların sürdüğü, kısa zamanda üniversiteye ve Karaköprü'ye de seferlerin yapılacağı ifade edildi. Gün geçtikçe vatandaşların da kullanacağı trambüs ileriki vakitlerde ne gibi kolaylıklar sağlayacak, vatandaşlar memnuniyetlerini ne şekilde dile getirecek merak konusu olurken, Urfa ulaşımına kazandırılmış olan bu projenin hayırlı olmasını diliyoruz.
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