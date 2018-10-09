Urfa'da Trambüs Seferleri Başladı

İlk Sefer Düzenlendi

Tasarruflu Ulaşım

Vatandaş da Test Edecek

Şanlıurfa’da tarihi yapıya zarar vermesi, yapımının geç bitmesi gibi sorunlarla Urfa gündemini meşgul eden trambüs sonunda seferlere başladı.Trambüs, toplam 7,5 Km’lik yol güzergahı ile gidiş-gelişlerde toplam 500 kişilik yolcu kapasitesine sahip. Ayrıca Ankara'dan trambüs eğitimeni getirilerek,trambüsü kullanacak olan kaptanlara eğitim verdi. dar yollarda dönüşlerin çok rahat olması da gözlerden kaçmadı.Trambüsün ilk seferini test eden vatandaşlar, yolculuktan memnun kaldıklarını ifade ederek “Çevre dostu bir proje olmasıyla takdir edilecek bir proje olmuş. Yakıt tasarrufu konusunda iyi.” Yorumunda bulundu.Trambüs projesi mühendisi, “Kilometrede 2 KW tüketiyor. 7,5 kilometrede 13-14 TL civarı yakıyor. Avrupa’da bir tane olan bu projenin ikincisi Urfa’da faaliyete girdi.” yorumunda bulundu.Ayrıca, ilk sefer sırasında trambüs seferinin Harran Üniversitesine de yapılmasının talep edildiği iletilirken, konu ile ilgili çalışmaların sürdüğü, kısa zamanda üniversiteye ve Karaköprü'ye de seferlerin yapılacağı ifade edildi. Gün geçtikçe vatandaşların da kullanacağı trambüs ileriki vakitlerde ne gibi kolaylıklar sağlayacak, vatandaşlar memnuniyetlerini ne şekilde dile getirecek merak konusu olurken, Urfa ulaşımına kazandırılmış olan bu projenin hayırlı olmasını diliyoruz.