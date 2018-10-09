​Suruç’ta Gündüz Gözü İle Hırsızlık

Hırsızlık Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Görüntüler Polise Verildi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir ayakkabıcı dükkânının önüne park edilmiş bir aracı gözüne kestiren hırsız arabanın içinde bulunan cep telefonunu çaldı.Gündüz gözüyle gerçekleşen hırsızlık çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.Arabanın yanına yaklaşan hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra kimsenin olmadığı gördüğü bir anda arabanın kapısını açarak içinde bulunan cep telefonunu alıp cebine koydu. Soğukkanlı hırsız hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.Aracında telefonunun olmadığını gören araç sahibi durumu çevredeki esnaflara sordu. Esnafın yardımı ile güvenlik kameralarını inceleyen araç sahibi, görüntü kayıtlarını alarak polise başvurdu. Güvenlik kamerasına eşkâli net bir şekilde yansıyan hırsızın yakalanması için emniyet Ekipleri çalışma başlattı.