Bu haber 09 Ekim 2018 12:15:00 Tarihinde eklenmiştir.
Suruç’ta Gündüz Gözü İle Hırsızlık
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gündüz gözüyle hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir ayakkabıcı dükkânının önüne park edilmiş bir aracı gözüne kestiren hırsız arabanın içinde bulunan cep telefonunu çaldı.
Hırsızlık Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Gündüz gözüyle gerçekleşen hırsızlık çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Arabanın yanına yaklaşan hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra kimsenin olmadığı gördüğü bir anda arabanın kapısını açarak içinde bulunan cep telefonunu alıp cebine koydu. Soğukkanlı hırsız hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Görüntüler Polise Verildi
Aracında telefonunun olmadığını gören araç sahibi durumu çevredeki esnaflara sordu. Esnafın yardımı ile güvenlik kameralarını inceleyen araç sahibi, görüntü kayıtlarını alarak polise başvurdu. Güvenlik kamerasına eşkâli net bir şekilde yansıyan hırsızın yakalanması için emniyet Ekipleri çalışma başlattı.
Yorum Yap