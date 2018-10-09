​Belediye Meclisi Toplandı, Karşmer Dağı İmara Açıldı Mı?

8 Bölge 8 Mahalle Planlandı

Tarihe Altın Harflerle Yazılacak Proje

Ortaya atıldığı ilk günden bu güne Balıklıgöl’ü besleyen su havzasına denk gelen ve bu sebeple Balıklıgöl’ün suyunun kirlenmesine sebebiyet verecek olan proje belediye meclisi onayı ile imara açıldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısında imara açılması oy birliği ile kabul edilen proje tepkileri daha da büyüttü. Büyükşehir Belediyesi, bile bile tarihe zarar verdikleri gerekçesiyle büyük eleştirilere neden oldu.Uydu Kent Projesinde 9 bin dönümlük alana inşa edilecek ve TOKİ-Büyükşehir iş birliği ile kurulacak. Proje ile kurulacak alanda 80 bin civarı insanın yaşayacağı kaydedilirken, projenin imarcılık alanında bir ilk ve en büyük proje olacağı kaydedildi.Meclis toplantısı sonrası basını bilgilendiren Nihat Çiftçi, oy birliği ile kabul edilen 'Uydu Kent' planı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Çiftçi, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi bugün çok önemli bir konuda karar vermiş oldu. Yenilenebilir, doğa dostu, çevre dostu, insanı mutlu kılabilecek şehircilik anlamında bir pilot uygulamayı başlatmış olduk. Bir uydu kent planladık. Ben öncelikle oy birliği ile alınmış bu karar sebebiyle tüm meclis üyelerime teşekkür ediyorum. Çünkü bu plan insan dostu, çevreci, yenilenebilir enerjisiyle ısıtması ve aydınlatması sağlanalabilecek, ilk kez 100 metrelik raksların planlandığı, bisiklet yollarının kesintisiz olduğu, yeşil yolların kesintisiz olduğu, yüzde 18 oranında yeşil alanın bırakıldığı,yüzde 96'sının kamuya ait olan bu yer şehrimize, şehircilik anlamında bir bütünlük verilecek. 8 bölge, 8 mahalle olarak planlandı. Her mahallede yeşil, meydan ve etrafında külliye sistemi ile yapılan eğitim, ticaret, sağlık, sosyal, kültür alanlarıyla geleceğe, torunlarımıza, çocuklarımıza doğru planlama yapıyoruz" dedi.Proje için tüm incelemelerinin yapıldığını, gerekli birimlerden onay alındığını aktaran Çiftçi, " 2 yıldır teknik olarak incelemeler yapılıyor. Bunun için İmar Şehircilik Komisyonumuz yurtdışına gönderildi, incelemeler yapıldı ve Türkiye'de 1 numara olabilecek planı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi bugünkü kararla onaylayıp, yürürlüğe koydu. 1 yıl TOKİ planlamayı yaptı fakat bizler TOKİ'nin planlamasını kabul etmedik. 1 yılda biz yaptık. Tarih bugünü altın harflerle Şanlıurfa'da imarcılık için önemli olan ve örnek olabilecek bir uygulamayı başlattı" diyerek sözlerine son verdi.