Başkan Bayık, Yeni Akademik Yılının Açılışında Konuştu

Hilvan Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda düzenlenen açılış törenine Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Jandarma Bölük Komutanı İsmail Tanrısever, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burhan Akpınar, Hilvan meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Seyit Ahmet Oymak, öğretim görevliler ve öğrenciler katıldı.Açılış konuşmasını yapan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Seyit Ahmet Oymak, Hilvan'daki bütün kurumların birbirleriyle uyum içinde çalışması sonucu Meslek Yüksek Okulumuz bu seviyeye gelmiştir, emeği geçenlere teşekkür ederim dedi.2018-2019 Akademik Eğitim ve Öğretim Yılında konuşan Hilvan Belediye başkanı Aslan Ali Bayık, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak 'Türkiye'de her türlü imkan var. Yeter ki çalışın. Bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda hemen hemen hepsinin kendi üretimi yerli arabaları var iken neden bizim olmasın. Bizim de üretebileceğimiz araba veya farklı teknolojiler olabilir. Sizler, gelişmişliğin teknolojisine daha fazla ağırlık verip daha iyisini yapmak için çaba gösterin. Aksi taktirde onların gündelik yaşam biçimi ve yaşam tarzlarını örnek alırsak bu işler bizi hedeflerinize götürmeyecektir, bundan emin olun' dedi.Hilvan Kaymakamı Furkan Duman ise üniversite sürecinin hayatın dönüm noktası olduğunu belirterek' Eğer buraya gelmişseniz ve burada eğitim görüyorsanız bu sizin için hayatınızın en önemli dönüm noktasıdır. Burada siz ne yaparsanız bu eğitim öğretim hayatınızı nasıl geçirirseniz gelecekte de öyle hayatınızın olacağını çok bilmeniz gerekiyor. O nedenle hayatınızı her yönüyle yaşayın ama bilinçli yaşayın' şeklinde konuştu.Açılış, Harran Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Burhan Akpınar'ın yeni akademi yılında ilk dersi vermesi ile sona erdi.