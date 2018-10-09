Urfa, En Çok İşçilerin Hayatını Kaybettiği Şehirlerden!

8 AYDA EN AZ 1450 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İSİG Meclisi, Eylül ayında en az 157 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 2018'in ilk 8 ayında ise en az bin 450 işçinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.Eylül ayında en az 157 işçinin yaşamını yitirdiğinin kaydedildiği raporun devamında şu ifadelere yer verildi: “Raporumuzda meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen sadece bir var (silikozden ölen kot kumlama işçisi Ramazan Aydar). Oysa ILO ve WHO verilerine göre 1 ‘iş kazası sonucu ölüm’ karşılığında yaklaşık 6 ‘meslek hastalığı sonucu ölüm’ olmaktadır.* Elimize yeni ulaşan bilgiler ışığında Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 130, Nisan ayında en az 189, Mayıs ayında en az 169, Haziran ayında en az 151 işçi, Temmuz ayında en az 201, Ağustos ayında en az 181 ve Eylül ayında en az 157 olmak üzere; Türkiye’de 2018 yılının ilk sekiz ayında en az 1450 işçi iş yaşamını yitirdi…* 157 emekçinin 143’ü ücretli (işçi ve memur), 16’sı kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...* Ölenlerin 10’u kadın işçi, 147’si erkek işçi. Kadın işçi tarım, madencilik, ticaret, metal ve sağlık işkollarında gerçekleşti…* 4’ü 14 yaş ve altında olmak üzere 8 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi tarım, kimya, metal ve inşaat işkollarında gerçekleşti...* 9 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 6’sı Afgan, 1’i İranlı, 1’i Rus ve 1’i Suriyeli...* Ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, madencilik, ticaret/büro, metal, belediye/genel işler ve enerji işkollarında gerçekleşti. Bu ay tarımda ölenlerin en az yüzde 74’ü ücretli. Yüzde 26’sını oluşturan çiftçi ölümlerinin ise bir kısmının başkasının tarlasını işleme ya da çobanlık vasıtasıyla ücretli olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmekle beraber net olarak bir oran veremiyoruz. Bu ay inşaatta ölenlerin toplam iş oranı yüzde 24. Ancak yapı işleri olarak incelediğimizde bu oran yüzde 29’a çıkıyor...* En fazla ölüm nedeni ezilme/göçük, trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve elektrik çarpması. Özellikle çok düşük maliyetle önlem alınarak iş önlenebileceği elektrik çarpması nedenli ölümlerin ilk sıralara çıkması dikkat çekici...* Eylül’de Türkiye’nin 56 şehrinde ve yurtdışında üç ülkede gerçekleştiğini tespit ettik. En çok Gaziantep, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Şanlıurfa Adana, Ankara, Aydın, Bursa ve Tekirdağ’da yaşandı...* Ölenlerin 4’ü (yüzde 2,54) sendikalı işçi, 153 işçi ise (yüzde 97,46) sendikasız. Sendikalı işçiler tekstil, metal ve belediye işkolunda çalışıyordu. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus."