Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 09 Ekim 2018 14:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa, En Çok İşçilerin Hayatını Kaybettiği Şehirlerden!

İSİG Meclisi, Eylül ayında en az 157 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 2018'in ilk 8 ayında ise en az bin 450 işçinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Urfa, En Çok İşçilerin Hayatını Kaybettiği Şehirlerden!

İSİG Meclisi, Eylül ayında en az 157 işçinin  yaşamını yitirdiğini açıkladı. 2018'in ilk 8 ayında ise en az bin 450 işçinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. 

8 AYDA EN AZ 1450 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

 
Eylül ayında en az 157 işçinin  yaşamını yitirdiğinin kaydedildiği raporun devamında şu ifadelere yer verildi: “Raporumuzda meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen sadece bir  var (silikozden ölen kot kumlama işçisi Ramazan Aydar). Oysa ILO ve WHO verilerine göre 1 ‘iş kazası sonucu ölüm’ karşılığında yaklaşık 6 ‘meslek hastalığı sonucu ölüm’ olmaktadır.
 
* Elimize yeni ulaşan bilgiler ışığında Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 130, Nisan ayında en az 189, Mayıs ayında en az 169, Haziran ayında en az 151 işçi, Temmuz ayında en az 201, Ağustos ayında en az 181 ve Eylül ayında en az 157 olmak üzere; Türkiye’de 2018 yılının ilk sekiz ayında en az 1450 işçi iş yaşamını yitirdi…
 
* 157 emekçinin 143’ü ücretli (işçi ve memur), 16’sı kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...
 
* Ölenlerin 10’u kadın işçi, 147’si erkek işçi. Kadın işçi tarım, madencilik, ticaret, metal ve sağlık işkollarında gerçekleşti…
 
* 4’ü 14 yaş ve altında olmak üzere 8 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi tarım, kimya, metal ve inşaat işkollarında gerçekleşti...
 
* 9 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 6’sı Afgan, 1’i İranlı, 1’i Rus ve 1’i Suriyeli...
 
* Ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, madencilik, ticaret/büro, metal, belediye/genel işler ve enerji işkollarında gerçekleşti. Bu ay tarımda ölenlerin en az yüzde 74’ü ücretli. Yüzde 26’sını oluşturan çiftçi ölümlerinin ise bir kısmının başkasının tarlasını işleme ya da çobanlık vasıtasıyla ücretli olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmekle beraber net olarak bir oran veremiyoruz. Bu ay inşaatta ölenlerin toplam iş oranı yüzde 24. Ancak yapı işleri olarak incelediğimizde bu oran yüzde 29’a çıkıyor...
 
* En fazla ölüm nedeni ezilme/göçük, trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve elektrik çarpması. Özellikle çok düşük maliyetle önlem alınarak iş önlenebileceği elektrik çarpması nedenli ölümlerin ilk sıralara çıkması dikkat çekici...
 
* Eylül’de Türkiye’nin 56 şehrinde ve yurtdışında üç ülkede gerçekleştiğini tespit ettik. En çok Gaziantep, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Şanlıurfa Adana, Ankara, Aydın, Bursa ve Tekirdağ’da yaşandı...
 
* Ölenlerin 4’ü (yüzde 2,54) sendikalı işçi, 153 işçi ise (yüzde 97,46) sendikasız. Sendikalı işçiler tekstil, metal ve belediye işkolunda çalışıyordu. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus." 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Urfa'da Şüpheli Çanta Alarmı
Urfa'da Şüpheli Çanta Alarmı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dolmuş durağında bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.
Bir Mesaj İle Dağa kaçtı, Gerçeği Öğrenince Şok Oldu
Bir Mesaj İle Dağa kaçtı, Gerçeği Öğrenince Şok Oldu
​Şanlıurfa’da Huzur Uygulaması, 2 kişi Tutuklandı
​Şanlıurfa’da Huzur Uygulaması, 2 kişi Tutuklandı
İl jandarma komutanlığı tarafından Şanlıurfa’da, ‘huzur ve güven’ uygulaması yapıldı.
​Seyir Halindeyken Alev Aldı
​Seyir Halindeyken Alev Aldı
Şanlıurfa-Mardin karayolunda bir araç, elektrik kontağından çıkan yangınla alev aldı.
Urfa Polisi Hırsızlara Göz Açtırmıyor
Urfa Polisi Hırsızlara Göz Açtırmıyor
Şanlıurfa da devriye gezen polisler motosiklet hırsızını affetmedi. Çalıntı olan motosiklet emniyete götürülerek motosiklet hırsızı gözaltına alındı.
​Viranşehir’e Kamyonetle Esrar Getiriyordu, Çuvalları Dökerek Kaçtı
​Viranşehir’e Kamyonetle Esrar Getiriyordu, Çuvalları Dökerek Kaçtı
Diyarbakır’dan kamyonetle Viranşehir’e esrar gönderildi ihbarı üzerine harekete geçen Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı, İlçede 172 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor
Diyarbakır’dan,Şanlıurfa’ya Uyuşturucu madde taşıyan araç jandarma tarafından yakalandı.Araç sürücüsü,uyuşturucu dolu çuvalları tarlaya atarak kaçtı.
TSK’dan Urfa Açıklaması, Etkisiz Hale Getirildi!
TSK’dan Urfa Açıklaması, Etkisiz Hale Getirildi!
Şanlıurfa’da 1, PKK/PYD-YPG'li terörist Akçakale hudut hattında yakalanarak etkisiz hale getirildi.
Şanlıurfa’da PKK Operasyonu;90 Gözaltı
Şanlıurfa’da PKK Operasyonu;90 Gözaltı
PKK’ye yönelik 8 ilde yapılan operasyonlarda, 90 kişi gözaltına alındı.
Urfa, En Çok İşçilerin Hayatını Kaybettiği Şehirlerden!
Urfa, En Çok İşçilerin Hayatını Kaybettiği Şehirlerden!
İSİG Meclisi, Eylül ayında en az 157 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 2018'in ilk 8 ayında ise en az bin 450 işçinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Emniyet Açıkladı! Urfalılar Havadan İzlenecek
Emniyet Açıkladı! Urfalılar Havadan İzlenecek
Urfa’da otoyol ve karayollarında tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama gibi ihlallerin önlenmesi amacıyla havadan trafik denetimi yapılacak.
Ceylanpınar Didik Didik Edildi
Ceylanpınar Didik Didik Edildi
Urfa’nın Ceylanpınar ilçesindei İlçe emniyet Müdürlüğü ilçenin muhtelif kesimlerin şok uygulama başlattı. Suriye sınırında yapılan uygulamada araçlar tek tek durdurularak kimlik kontrolleri yapıldı.
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Askerler Nasıl Donarak Şehit Oldu?
Askerler Nasıl Donarak Şehit Oldu?
Harran kaymakamı kız Çocukların SesineKkullak Verdi
Harran kaymakamı kız Çocukların SesineKkullak Verdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:18
Güneş
06:41
Öğle
12:16
İkindi
15:10
Akşam
17:38
Yatsı
18:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿