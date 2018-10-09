Suriyeliler Geri Dönmemek Üzere Ülkelerine Gidiyor!

4 milyon Suriyeli Türkiye’ye göç etmişti

Şimdiye kadar 260 bin Suriyeli geri döndü

Geri dönmemek üzere ülkelerine gittiler

Türkiye’de halen 3 milyondan fazla Suriyeli var

İllere göre Suriyelilerin sayısı

Suriyelilerin en yoğun olduğu şehirler

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelere Türkiye’ye göç eden 260 bin kişi geri döndü.Suriye iç savaşının ardından 4 milyona yakın Suriye uyruklu kişi, evlerini terk ederek Türkiye’ye sığındı. Türkiye’de kurulan kamplara ya da kendi kiraladıkları evlere yerleşen Suriyeliler, doğdukları topraklardan uzakta yaşamlarını sürdürmeye başladı.Göç İdaresi yetkilileri TSK’nın huzura kavuşturduğu Cerablus, Azez, El Bab ve Afrin ile çevresine bugüne kadar 260 bin kişinin geri döndüğünü bildirdi. Ülkelerine geri dönmek isteyenlere Göç İdaresi ve bulundukları kentlerin valilikleri de kolaylık sağlıyor. Yetkili makamlara geri dönmek istediğini ileten Suriyeliler, tahsis edilen araçlar ile sınır hattına taşınıyor ve burada işlemleri yapıldıktan sonra ülkesine uğurlanıyor.TSK’nın harekatları ile 4 bin kilometre kareden daha fazla alanın terör unsurlarından arındırılması ve hızla yeniden inşa sürecine girmesinin ardından; Türkiye’deki Suriyelilerin de yavaş yavaş Gaziantep, Hatay ve Kilis’teki sınır kapılarından gönüllü olarak geri dönmemek üzere ülkelerine gittiği belirtildi.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla açıkladığı rapora göre; Türkiye’deki biyometrik verileriyle kayıt altına alınan Suriye uyruklu mülteci sayısını toplam 3 milyon 552 bin 303 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu kişilerin 1 milyon 926 bin 67’si erkeklerden, 1 milyon 626 bin 236’sı ise kadınlardan oluşuyor.Göç İdaresinin 29 Ağustos 2018 tarihli verilerine göre Suriyelilerin en çok yaşadığı 10 şehir ve bu şehirlerdeki Suriyeli yoğunluğu aşağıdaki tabloda yer almaktadır. En çok Suriye uyruklu barındıran şehir 563 bin 963 kişi ile İstanbul. Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 31 kişi ile Bayburt. Bayburt’u 42 kişi ile Artvin, 48 kişi ile Tunceli takip ediyor.Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il %95,36 ile Kilis. Kilis’te kayıtlı olan mülteci sayısı bir önceki aya göre 684 kişi azaldı. Kilis’te kayıtlı Suriyelilerin sayısı, Türk vatandaşlarının sayısından 6 bin 326 kişi daha az. İstanbul’daki Suriyeli sayısı ise bir önceki aya göre 172 kişi arttı. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehir ise %0,03 oran ile Artvin. Artvin’i %0,03 ile Giresun takip ediyor.