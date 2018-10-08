Başkan Demirkol'dan Zahireciler Borsası Esnafına Ziyaret

Başkan Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Zahireciler Odasının yeni yönetimini ziyaret etti. Şanlıurfa Zahireciler Odası Başkanı Feridun Turan'ı makamında ziyaret eden Başkan Demirkol, Oda Başkanını ve yönetimini tebrik etti. Zahireciler Odasının yeni yönetimini ziyaret eden Başkan Demirkol, yaptığı açıklamada "Bugün zahireciler odasında yönetim değişikliği ile Zahireciler Odası Başkanımız Sayın Feridun Turan ve yönetimini ziyaret ettik, kendilerine çalışmalarında, esnafla ilgili iyileştirme çalışmalarında birlik beraberlik çalışmalarında başarılar diliyorum. Gayretlerinin devamını diliyorum her zaman için birlikte beraber olacağımızı ifade ediyorum. Bu arada Zahireciler Borsası esnafımıza da bol hayırlı kazançlar diliyorum ve bu çalışmamızda her zaman yanlarında olacağımızı ve geçmiş zamanlardan bu yana bende bir çiftçi olmam hasebiyle, bu borsanın da bir fahri üyesi olarak geçmiş hayatımız böyle geçti. İnşallah gelecekte de birlikte olacağız beraber olacağız. Ben Feridun Turan Başkanıma ve yönetimine başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Zahireciler Odası Başkanı Feridun Turan ise "Sayın Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol'a teşekkür ediyorum. Kendiside çiftçi olması dolayısıyla bizim sorunlarımızı bizim kadar iyi bilen biri. kendisi ile görüş alışverişinde bulunduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Fevzi Demirkol Demirkol daha sonra Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, önceki dönem AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı ve 27. Dönem Milletvekili adayı Sedat Ertürk ve Şanlıurfa Zahireciler Odası Başkanı Feridun Turan ile birlikte borsa esnafını ziyaret etti. Haliliye ilçe sınırlarında oturan esnafın problemlerini dinleyen Başkan Demirkol, sorunların çözümü için notlar aldı. Başkan Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ve her türlü sıkıntılarında ulaşabileceklerini söyledi.

Önceki dönem AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı ve 27. Dönem Milletvekili adayı Sedat Ertürk, Başkan Demirkol’a nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, ise Başkan Fevzi Demirkol’un geçmişten bu ayna esnafın içinde olan halkla iç içe olan birisi olduğunu ifade ederek, Başkan Demirkol’a teşekkür etti.