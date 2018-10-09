Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu konferans salonunda yapılan açılış törenine, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Bürhan Akpunar, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. İsmail Gökhan,Üniversite Genel Sekreteri Abdülhalim Dündar, öğretim elemanlarıve öğrenciler katıldı.Törende konuşma yapan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. İsmail Gökhan öğrencilere seslenerek; “Başarı bir sonuç değildir, başarı bir süreçtir. Sizler de kendi başarılarınız için ülkenin gelişmesi için kendinizi geliştirmeniz lazım. Bu süreçte okulumuzdaki hocalarımızla birlikte sizleri hedefinize ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi. Açılış törenine katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar ise,“Sizler sadece sporcu olmayacaksınız, birer eğitici birer öğretmen olacaksınız. Öğretmen olmanın şartı ise bedensel hareketleri yapmak değildir. Ayrıca bunun yanında eğitim öğretimle ilgili konularda geniş bilgi sahibi olmanız gerekir, sizler hem zeki ve çevik hem de bilgili olmak durumundasınız.Üniversitemizden aldığınız bilgi becerileri teorik eğitimlerle hem ülkemize hem de insanlığa faydalı bireyler olacağınızı biliyorum. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum”diye konuştu.Yüksekokul açılış töreninde yılın ilk dersini sunmak için gelen Olimpiyat üçüncüsü Fırat Üniversitesi Dr.Öğretim Üyesi Yakup Kılıç ise, olimpiyat yolundaki macerasını, iyi bir sporcu olmak için gerekli şartları öğrencilerle paylaştı.