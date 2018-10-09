Tatlıses; Babama Dinletmekten Korkuyorum

"BABAMA DİNLETMEKTEN KORKUYORUM"

Yasemin Şefik'in konuğu Dilan Çıtak Tatlıses, birbirinden sempatik açıklamalarda bulundu. Sevgilisi Levent Dörter ile katıldığı sohbette müzik kariyerine dair açıklamalar yapan Dilan Tatlıses, kasım ayında çıkacak yeni albümünün de müjdesini verdi.Sevgilini her yere götürür müsün? sorusuna Levent Dörter, Tatlıses’in cover şarkısı “Maalesef” ile cevaplayınca kahkaha dolu dakikalar yaşandı. Dilan Çıtak ise soruyu şöyle yanıtladı: “Ben biraz patavatsızlık yapabiliyorum bazen. Kontrol amaçlı yanımda oluyor. Tamamen teoride güvenlik, yani ağzımdan çıkacak kelimenin güvenliğini koruyor Levent. Tabi işin esprisi o kadar da değil.”Programa sevgilisi Levent Dörter ile katılan Dilan Çıtak evlilik sinyali verdi. Yasemin Şefik’in, “Diyelim ki Levent’le evlendin. Dilan Çıtak Tatlıses Dörter mi olacak soyadın?” sorusunu Tatlıses şöyle yanıtladı: “Evet. Ben de düşünüyorum bu durumu ama ne olacak bilmiyorum. Dilan Çıtak Tatlıses Dörter… Ben şimdi kırılmasın diye insanların soyadlarını alıp duruyorum. Rica eden varsa yine eklerim.”İdo Tatlıses’in “Bileklerime kadar acıyor” şarkısının çalmasıyla dans etmeye başlayan Dilan Çıtak Tatlıses kardeşine tam destek verdi. Kardeşime destek olmayacağım da kime destek olacağım diyen Çıtak, İdo’nun başarısını kıskandığını söyledi. Ben okulunu okudum onun gibi şarkı yapamadım diyerek kardeşine övgü dolu sözler söyleyen Tatlıses, şarkılar ile ilgili birbirleriyle sık sık konuştuklarını anlattı.Şarkılarını babasına dinletmekten korktuğunu söyleyen Tatlıses, “Babam çok detaylı dinlediği için ben dinletmek istemiyorum. Zorla açtırıyor bana şarkıları. Çünkü çok eleştiriyor doğal olarak bende korkuyorum ama dediklerini yaptığın zaman da o iş gerçekten oluyor. Bugüne kadar kime şunu yapma, onu yapma dediyse o insanlar hep çok iyi yerlere geldi” dedi.Aleyna Tilki ile ilgili haberlere de açıklık getiren sanatçı, “Bana beğenmediğin isimler kimler diye soruldu. Bende beğenmediklerimi söyleyemem ama beğendiğim isimleri sayabilirim dedim ve Ediz, İdo, Ayşe Hatun Önal isimlerini çok beğendiğimi söyledim. Zaten yeni isimleri söyledim eski çok fazla isim var. ‘Aleyna Tilki’yi beğenmiyor musunuz?" denince ben böyle bir şey söyleyemem ama tarzım değil. Benim konseptim gibi değil dedim. Onun fanları 9-10 yaş grubu, mesela kuzenimle Ariana Grande’nin konserine gider gibi benim için. Yaşımın uydurduğu müziğe uymuyor demek istedim aslında. Bu sefer de star değil demek istiyorsun dediler Şu anda star olmak için yıllarını veren Tarkan gibi Ajda Pekkan gibi başarılı isimler, starlar var. Aleyna da ben de hepimiz geleceğin star adayıyız” ifadeleriyle duruma açıklık getirdi.