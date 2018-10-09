2. Uluslararası GAP Zirvesi Şanlıurfa’da Yapıldı

Kongre açılışına Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İ. Halil Peltek, MİSİAD Başkanı Ömer Ağ, Harran Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, İKSAD Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.Zirvenin düzenleme kurulunda yer alan Harran Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Eriş, 2. Uluslararası GAP Zirvesinin, 4 adet bağımsız kongreye aynı anda ev sahipliği yapan geniş kapsamlı, multidisipliner bir kongre olduğunu söyledi. Kongre turizminin öneminden bahseden Eriş; “Bilimsel kongreler, Şanlıurfa’nın bilim merkezi haline gelmesini sağlarken, bir yandan da Şanlıurfa’nın turizm alanında gelişimine katkı sağlıyor. 2. Uluslararası GAP Zirvesi kapsamında, 230 sözel bildiri sunumu yapıldı” dedi.Kongrenin açılış konuşmasını yapan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Şanlıurfa hakkında olumsuz bir algının olduğundan ve bu algının değiştirilmesi konusunda Harran Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalardan bahsetti. Üniversite olarak bu tip kongreler ile gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bilim insanları ve alanında başarıyla çalışan katılımcıların hazırlamış oldukları seçkin akademik eserlerin sunumuna ev sahipliği yapan bu zirvenin, bilim dünyasına önemli katkılar sunacağına inandığını belirten Rektör Taşaltın; “2. Uluslararası GAP Zirvesi’nin aynı alanlarda çalışan, ülkemizin çeşitli illerinden ve diğer ülkelerden gelen bilim insanlarını bir araya getirerek, geleceğe yönelik güçlü işbirliklerine ev sahipliği yapacağını da ümit ediyorum” şeklinde konuştu.Kongrede Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İ. Halil Peltek ve MİSİAD Başkanı Ömer Ağ’ın da selamlama konuşmaları yaptığı kongrede, kongreye verdikleri katkıdan dolayı Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İ. Halil Peltek, MİSİAD Başkanı Başkanı Ömer Ağ ve Karacadağ Kalkınma Ajansı uzmanlarından Cüneyt Ateş’e plaket verildi.