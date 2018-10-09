Nihat Çiftçi, Bu İşin De Üstesinden Geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu yıl düzenlediği İkinci Uluslararası İsot Festivali ile gönülleri fethetti. Ulusal medya kuruluşlarının hemen hemen her akşam ekranlarından yansıttığı Şanlıurfa, bu sayede huzur ve güven şehri olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve büyükşehir üst yönetiminin en ince detayına kadar birebir takip ettiği etkinliklerde hiç bir aksaklık yaşanmazken, festivale katılanlar organizasyona tam not verdi.

İLK BULUŞMA TARLADA İSOT HASADI İLE BAŞLADI

Bu yıl 5 farklı buluşma halinde düzenlenen festivalin ilk programı 23 Eylül tarihinde yapıldı. Göbeklitepe yolu üzerindeki Yeşiltepe kırsal mahallesinde düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar tarlada İsot hasadına katılarak festivalin startını verdi.

İKİNCİ BULUŞMA TARİHİ 29 EYLÜL CUMARTESİ

Festivalin ikinci buluşması ise 29 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sanatçı Hülya Koçyiğit'in katılımıyla gerçekleştirilen ikinci buluşmada 'Tarladan Sofraya İsot Serüveni' konu alındı. İsot'un tarladan alınarak işlenmesi ve sofraya kadar gelen sürecinin uygulamalı olarak tanıtıldığı programa katılan Yeşilçam'ın ünlü sanatçısı Hülya Koçyiğit, ilk olarak çiğ köfte yoğurdu ardından isot öğüterek halay çekti.

ÜÇÜNCÜ BULUŞMA TARİHİ 5 EKİM CUMA

Birbirinden güzel buluşmaların gerçekleştirildiği festivalin üçüncü durağı olan 5 Ekim Cuma günü ise programlar ilk olarak Hamarat Eller Çarşısında İsot Kahvaltısı ile başladı. Ardından vatandaşların da katılımı ile Hamarat Eller Çarşısından İsotçu Pazarına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Gün içerisindeki etkinlikler İsot Yeme Yarışması ve ödül töreni ile devam etti. Festivalin üçüncü günü buluşmalarında yer alan Sıra Gecesi, Müzik Dinletisi, Pinhani ve Sevcan Orhan konserleri ise Batman'daki hain terör saldırısı ve 8 Mehmetçiğin şehit olması nedeniyle iptal edildi.

DÖRDÜNCÜ BULUŞMA TARİHİ 6 EKİM CUMARTESİ

Festivalin dördüncü günkü buluşmalarının adresi ise bu kez Cumhuriyet Tesisleri oldu. 6 ekim Cumartesi günü Cumhuriyet tesislerinde İsot Yemekleri sunumu gerçekleştirildi. Davetlilere ikramın yapıldığı İsot Yemekleri programının ardından Hamarat Eller Çarşısında 'Legenini al da gel' adlı çiğ köfte buluşması gerçekleştirildi. 300 kişinin aynı anda çiğ köfte yoğurduğu dördüncü günün buluşmalarında yer alan Yavuz Seçkin'in stand-up gösterisi ve İlyas Yalçıntaş'ın konseri Batman'daki terör saldırısından dolayı iptal edildi.

FESTİVA MUHTEŞEM KIRAÇ KONSERİ İLE SONA ERDİ

Bu yıl ikincisi düzenlenen İsot Festivalinin son buluşması ise 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Hamarat Eller Çarşısında 'Acının En Tatlısı' sloganı ile düzenlenen isot yarışmasında 5 dakika içerisinde en çok isotu yiyen yarışmacılar ödüllerini alırken, festival Yavuz Seçkin'in stand-up gösterisi ve sanatçı Kıraç'ın konseri ile ikinci yılını tamamladı.

BAŞKAN ÇİFTÇİ'DEN TÜM ŞANLIURFALILARA TEŞEKKÜR

İkincisi düzenlenen İsot Festivaline katılım gösteren tüm vatandaşlara teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Biz, büyük bir aileyiz. Şanlıurfa'mızın her alanda daha da iyi yerlere gelebilmesi için tüm Şanlıurfa olarak ortak akılda buluşuyor ve birlikte hareket ediyoruz. Tüm bu çerçevede festivalimize katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum " dedi.