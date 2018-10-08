Şutso’dan Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile önce 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile de 33 meslekte olmak üzere, toplam 81 meslekte belge zorunluluğu getirildi. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti yapan işletmelerin de bu kapsamda olması sebebiyle ŞUTSO’ya sınav yapılması için müracaat eden 32 kişinin Teorik Sınavı Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasında, Uygulama Sınavı ise Çayıroğlu Otomotiv, Vimsa Otomotiv, Şanlıurfa Traktör firmalarında 6-7 Ekim 2018 tarihlerinde iki set halinde gerçekleştirildi.

Bu sektördeki işletmelerin 13 Şubat 2018 tarihli 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile belirlenen ilgililerine, 1 yıl içinde Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilirken, 14’üncü ve geçici 1’inci maddesi yayım tarihinden 6 ay sonra, 13 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren yönetmelikte istenilen Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni bulundurmak, motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtların alım ve satımını yapanlara mecburi hale getirildi.