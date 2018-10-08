Büyükşehir Meclisi, Vizyon Projeyi Tarihe Altın Harfler İle Yazdı

Yüzde 18’inin yeşil alan olduğu, 100 metrelik ana aksların yer alacağı 9 bin metrekarelik ‘Ekolojik Yaşam Alanı’ 8 teknolojik ve ekolojik modern mahalleyi içerisinde barındırıyor. Her mahallesinde bisiklet yollarının, yeşil alan projelerinin, ticari alanların, eğitim alanlarının, ibadet alanlarının, sağlık alanlarının, külliyesinin, sosyal ve kültür alanlarının mevcut olacağı projede yenilebilir enerji kullanılarak kendi enerjisini elde edebilecek.

Şehri markalaştırma yolunda yeni projeler geliştirerek vizyon alanlar oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yüzde 96’sının kamu arazisi olduğu 9 bin dönümlük alan üzerine yapılacak olan proje Aşık- Öğütçü mahalleleri arasında kurulacak.

Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı toplantısının ilk gündem maddesi olan proje meclis üyelerinin oy birliği ile onaylarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına sevk edildi.

Gerçekleştirilen toplantının ardından vizyon proje hakkında açıklamada bulunan Başkan Nihat Çiftçi, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi bu gün çok önemli bir konuda karar vermiş oldu. Yenilenebilir, doğa dostu, çevreci insanı mutlu kılabilecek şehir anlamında bir pilot uygulamayı başlatmış olduk.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bir uydu kent planladık öncelikle oy birliği ile alınmış olan bu karar sebebi ile tüm meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Çünkü bu planda yenilebilir enerji ile ısıtması ve aydınlatılması sağlanabilecek ve ilk kez 100 metrelik aksların planlandığı, bisiklet yollarının kesintisi olduğu ve yeşil alanlarının kesintisiz olduğu yüzde 18 oranında yeşil alanın bırakıldığı ve toplamda yüzde 96’sının kamuya ait olduğu bu yer şehrimize şehircilik anlamında büyük bir nitelik verecek.

8 Mahalle olarak planladığımız bu alanda her mahallede yeşil alan anlamında külliye sisteminde yapılan ticari alanlar, eğitim alanları, ibadet alanları, sağlık alanları, sosyal ve kültür alanları mevcut. Burası gelecekte çocuklarımıza ve torunlarımıza yönelik güzel bir plan yapıyoruz. Tüm dünya ölçeği incelendi, 2 yıldır teknik olarak incelemelerde bulunuyor.

Bunun için İmar ve Şehircilik Komisyonumuz yurt dışına gönderildi ve incelemelerde bulunuldu. Türkiye’de bir numara olabilecek planı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi bu günkü karar ile onaylayıp yürürlüğe koydu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.