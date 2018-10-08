​Çiftlikte Korkutan Yangın, İtfaiye Havyanlar İçin Yoğun Çaba Sarf Etti

Havyanlar, Yoğun Dumandan EtkilendiÇiftlikten dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye erleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. saman alevlerinden kaynaklı yoğun dumanın oluştuğu çiftlikte dumandan etkilenen havyanlar yere yığılmaya başladı.
Yangının Çıkış Sebebi BilinmiyorHayvanları yangın bölgesinden uzaklaştırma çalışması başlatan itfaiye erlerine köylüler de yardım etti. Yangının çıkış sebebinin araştırılması için soruşturma başlatıldı.
Germüş Köyünde Çıkan Çiftlik Yangınında Ekiplerimiz Olay Yerinde Söndürme Çalışmalarımız Devam Ediyor. Şuan çiftlikteki hayvanların etkilenmemesi için yoğun çalışma var.
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