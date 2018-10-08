​Çiftlikte Korkutan Yangın, İtfaiye Havyanlar İçin Yoğun Çaba Sarf Etti

Havyanlar, Yoğun Dumandan Etkilendi

Yangının Çıkış Sebebi Bilinmiyor

Germüş köyünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında hayvanların etkilenmemesi için yoğun çaba sarf edildi.Çiftlikten dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye erleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. saman alevlerinden kaynaklı yoğun dumanın oluştuğu çiftlikte dumandan etkilenen havyanlar yere yığılmaya başladı.Hayvanları yangın bölgesinden uzaklaştırma çalışması başlatan itfaiye erlerine köylüler de yardım etti. Yangının çıkış sebebinin araştırılması için soruşturma başlatıldı.Germüş Köyünde Çıkan Çiftlik Yangınında Ekiplerimiz Olay Yerinde Söndürme Çalışmalarımız Devam Ediyor. Şuan çiftlikteki hayvanların etkilenmemesi için yoğun çalışma var. ​