Belediye Başkanından Pazarcıya Sert Uyarı

Başkan Pazar Fiyatlarını İnceledi

Faturada 70 Kr, Tezgahta 5 TL

Başkan Duruma El Attı

Urfalı Başkanlar Pazar Bekleniyor

Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sorunları fırsat bilenler fiyat artışına giderek vatandaşı zor durumda bıraktığı haberlerini sitemizde yayınlamıştır. Fiyatların yükselmesi sadece ithal ürünlerde geçerli olurken birçok yerli malı ürünlerinde de çeşitli bahanelerle fiyat artışı meydana gelmişti.Ekonomik sorunlarla boğuşan Türkiye’de bu tür fırsatçılara karşı çıkan bir belediye başkanı gündeme oturdu.Bahse konu olan Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığı görevini üstleniyor.Fiyat artışlarından şikayetçi olan vatandaşa kulan veren Tahmazoğlu, pazar yerlerini ziyaret ederek fiyatları yerinde kontrol etti.Tezgahlarda domatesin kilosunun 5 TL olduğunu gören Belediye Başkanı, pazarcıdan dometesi ne kadara aldığını gösteren faturayı istedi.Gördüğü fatura kaşısında şok geçiren Tehmazoğlu, pazarcının fırsatçılığını ortaya çıkardı. Pazarcı kilosunu 70 Kuruştan aldığı domatesi tezgahta 5 TL’ye satıyordu.Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu“ya fiyatı düşürün, ya da tezgahı toplayıp kapatın” uyarısında bulundu.Belediye Başkanının yaptığı bu uyarıdan sonra sadece domates satan değil, tüm pazarcıların indirim yaptığı, vatandaşların da meyve ve sebzeleri indirimli fiyattan satın alma imkanı bulduğu ortaya çıktı.vatandaşlarına verdiği değeri yaptıkları hizmetle kanıtlayan bir belediye başkanını da gördük diyen Urfalılar “Urfalı Belediye Başkanlarını da koltuklarından kaldırıp Pazar yerine davet etmek istiyoruz. Halkın içine girmedikçe halkın neler çektiğini, ne şekilde kandırıldığını göremeyecekler” ifadelerini kullandı.