İkiz kardeşler Tarihi Beraber Aydınlatıyor

İhtiyacımız Vardı Kardeşimi Çağırdık

İkizlerden Dilara Akdağ, şu açıklamalarda bulundu

Kırşehir’de Kalehöyük arkeoloji kazılarında çalışan ikiz kardeşler ilgi odağı oldu. beraber çalıştıkları için mutlu olduklarını dile getiren ikizler kazı çalışmalarına birlikte devam ediyor.Liseyi Ankara'da bitiren ve ayrılmamak için aynı şehirde eğitimlerine devam etmek isteyen 23 yaşındaki ikizlerden Dilara Akdağ, 4 yıl önce Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü, kardeşi Dilruba da aynı fakültenin tarih bölümünü kazandı. Dilruba, bir yıl sonra yatay geçiş yaparak antropoloji bölümüne devam etti.Yaklaşık 4 yıldır Kırşehir Kalehöyük kazılarında görev alan Dilara, kazılarda insan ve hayvan kemiklerinin bulunması nedeniyle bir antropoloğa ihtiyaç duyulunca kardeşini önererek ikiziyle çalışmaya başladı. Arkeolog Dilara, tarihi eserler konusunda, antropolog Dilruba da kemik buluntularında birbirlerine yardımcı oluyor.Yaklaşık bir yıldır aynı kazıda görev alan ikiz kardeşlerden Dilara Akdağ, 2014 yılında kardeşiyle Kırşehir'de üniversite eğitimine başladıklarını, farklı bölümlerde olmalarına rağmen aynı şehirde okumaları nedeniyle mutlu olduklarını söyledi."Kırşehir Kalehöyük kazılarında bu benim dördüncü senem. Kardeşim bu sene ilk defa geliyor. O antropolog. Bizim alanımızla fazla ilgili değil. Buradan sadece seramik ya da mimari yapı değil çok sayıda insan ve hayvan kemiği de bulduğumuz için yardımı olacağını düşündük. Sonuçta bir antropolog gözüyle bakmak daha iyi olur. Kemikler konusunda bizden daha fazla bilgisi var. Gelmesini rica ettik, hocam da kabul etti. Bu sene ilk defa beraber çalışıyoruz. Eğlenceli de oluyor. Farklı bir duyguymuş."