İkiz kardeşler Tarihi Beraber Aydınlatıyor

Liseyi Ankara'da bitiren ve ayrılmamak için aynı şehirde eğitimlerine devam etmek isteyen 23 yaşındaki ikizlerden Dilara Akdağ, 4 yıl önce Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü, kardeşi Dilruba da aynı fakültenin tarih bölümünü kazandı. Dilruba, bir yıl sonra yatay geçiş yaparak antropoloji bölümüne devam etti.
İhtiyacımız Vardı Kardeşimi ÇağırdıkYaklaşık 4 yıldır Kırşehir Kalehöyük kazılarında görev alan Dilara, kazılarda insan ve hayvan kemiklerinin bulunması nedeniyle bir antropoloğa ihtiyaç duyulunca kardeşini önererek ikiziyle çalışmaya başladı. Arkeolog Dilara, tarihi eserler konusunda, antropolog Dilruba da kemik buluntularında birbirlerine yardımcı oluyor.
Yaklaşık bir yıldır aynı kazıda görev alan ikiz kardeşlerden Dilara Akdağ, 2014 yılında kardeşiyle Kırşehir'de üniversite eğitimine başladıklarını, farklı bölümlerde olmalarına rağmen aynı şehirde okumaları nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.
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