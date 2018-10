Kaşmer Dağı'nda Bir Kaşmerlik Var

Bakanlık Olumsuz Rapor Verdi

Tüm Kurum ve Kuruluşlar Olumlu Rapor Verecek

‘’BASIN BİLDİRİSİ’’

Balıklıgöl havzasının bir kısmını besleyen su havzasına denk gelen ve bir altyapının bulunmadığı Kaşmer Dağı’nın imara açılacağı söylentileri belirli kesimleri harekete geçirdi.Balıklıgöl’ü besleyen su kaynaklarını kurutma riski olduğunu belirterek imarın açılmasınaolumsuz rapor verdiği öğrenilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına konunun teklif gittiği, ancak bakanlığın bu teklifi reddettiği de edinilen bilgiler arasında.Kaşmer Dağı’nın imara açılması için gereken koşuların en başında; tüm kurum ve kuruluşların konuyu araştırıp, hepsinin de olumlu rapor vermesi şartı geliyor.Tüm bunlar her kesimde tartışma konusu yaratırken Mehmet Cafer konu ile ilgil basın açıklamasında bulundu.İşte Mehmet Cafer’in Kaşmer Dağı’nın imara açılıp açılmaması gerektiğini belirten basın açıklaması;KAŞMER DAĞI MEVKİİ OLARAK BİLİNEN KARAKÖPRÜ’ye BAĞLI MAŞUK İLE DEMİRCİK MAHALLELERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE İMAR PLANI ÇALIŞMASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEMİNDEDİR. KAMUDA OLUŞAN TEPKİ NEDENİYLE 05.10.2018 TARİHİNDE NİHAT ÇİFTÇİ İLK DEFA BİR İMAR PLANI İÇİN BASIN AÇIKLAMASI YAPMIŞ ISRARLA PLANA SAHİP ÇIKMIŞTIR!BU ALAN YÜRÜRLÜKTEKİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA (ÇDP) “ÖZEL PROJE ALANI” OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR. PLAN HÜKÜMLERİ BU ALANDA GİDİLECEK YAPILAŞMA İÇİN ;MADDELERİNİ BELİRTMEKTEDİR. ; ÇDP VE İMARLA İLGİLİ DİĞER MEVZUATLAR İNCELENDİĞİNDE AŞAĞIDA Kİ DURUMLAR AÇIĞA ÇIKMAKTA VE SORU BEKLEMEKTEDİR !...1.ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA ÖZEL PROJE ALANI OLARAK BELİRTİLEN TOPLAM 82.500 DÖNÜM ALANIN (8.250 hektar) TAMAMI İÇİN ÖN GÖRÜLEN ASGARİ NÜFUS 130.000 KİŞİDİR. BU ALANIN BÜTÜNCÜL PLANLAMA ANLAYIŞI İLE FONKSİYON BELİRTMELERİNİN YAPILMASI BÖLGEDE BULUNAN DİĞER MÜLKİYET SAHİPLERİNİN MAĞDURİYETİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ ANLAMINA GELECEKTİR. ALANLAR ÇDP’DE ÇOK SEYREK YOĞUNLUKLU OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. BASIN AÇIKLAMASINDA; 9.000 DÖNÜMLÜK ALANDA 80.000 KİŞİ YAŞAYACAK DENİLMEKTEDİR. 1/100.000 ÇDP’YE GÖRE ORAN ORANTI YAPILDIĞINDA 9.000 DÖNÜMDE 14.000 KİŞİ YAŞAYABİLİR. YAPILAN PLANDA ÖZEL PROJE ALANINA GİREN ALANDA ORANTISAL OLARAK FAZLADAN 66.000 KİŞİ YAŞAYACAKTIR. BU ALANIN BÜTÜNCÜL PLANLAMA ANLAYIŞI İLE FONKSİYON BELİRTMELERİNİN YAPILMASI BÖLGEDE BULUNAN DİĞER MÜLKİYET SAHİPLERİNİN MAĞDURİYETİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ ANLAMINA GELECEKTİR.2.PROJE ALANIN KENTSEL GELİŞME ALANI (konut alanı) OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ BÜYÜKŞEHİRCE BAKANLIĞA TEKLİF EDİLMİŞ ANCAK BAKANLIK TEKLİFİ RED ETMİŞTİR. ÇÜNKÜ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILLIK NÜFUS HESAPLAMALARINA GÖRE ŞANLIURFANIN NUFUSU HESAPLANMIŞ PLANLAR BUNA GÖRE YAPILMIŞTIR. BU NEDENLE İHTİYAÇ OLMAYAN ALANLARIN SPEKÜLATİF - KİŞİSEL RANT AMACIYLA İMARA AÇILMASININ ÖNÜNE GEÇİLMEKTEDİR.3.PLANI YAPILAN ALAN BALIKLI GÖLÜ BESLEYEN YER ALTI SULARINI KORUMA HAVZASINDADIR. BURDA YAPILACAK OLAN UYGULAMALAR HEM GÖLÜ BESLEYEN KAYNAKLARI KURUTACAĞI GİBİ SU KAYNAĞI KALIRSA BU KAYNAKLAR KİRLENECEKTİR. TOKİ BU ALANIN PLANINDAN SIRF BU SEBEPTEN VAZGEÇMİŞTİR. YAPILAN BASIN AÇIKLAMASINDA “Balıklıgöl havzasında olmadığı” İDDİA EDİLİYOR. DSİ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ OLUMSUZDUR.4. Ç.D.P. NİN GENL HÜKÜMLER 4.19. NOLU BENDİNDE ‘BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE YER ALAN VE BU PLANLA BELİRLENEN KENTSEL GELİŞME ALANLARININ NAZIM İMAR PLANLARI, BU PLANIN İLKELERİ VE NÜFUS KABULLERİNE GÖRE, BÜTÜNCÜL OLARAK YAPILACAK OLUP UYGULAMA İMAR PLANLARI ETAPLAR HALİNDE YAPILABİLİR.’ DENİLMEKTEDİR. BU HÜKÜMLE PLANIN ŞANLIURFA MERKEZ İLÇELERİNİN BÜTÜNCÜL 1/5000 NAZIM İMAR PLANI YAPILMADAN YAPILMASI YASAL DEĞİLDİR.5.PLANIN ŞEMASINA BAKILDIĞINDA PLANLI BİR ALANDAN ZİYADE ALANDA HİÇ EĞİM YOKMUŞ GİBİ DÜMDÜZ KONUMLANDIRILDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR OYSA ALAN İNCELENDİĞİNDE 100 METREYE KADAR KOT FARKLILIKLARININ OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR. BU DURUM PLANLAMA YAPILIRKEN EĞİM ANALİZİNİN YA YAPILMADIĞI YAPILMIŞSA DA GÖZ ARDI EDİLDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR.6.HİÇBİR STK NIN GÖRÜŞÜ ALINMAMIŞTIR ( ŞEHİR PLANCILARI ODASI-MİMARLAR ODASI- İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI V.S.) DOLAYISIYLA ŞEFFAF VE KATILIMCI PLANLAMA İLKELERİ İHLAL EDİLMİŞTİR.7.PLANLANAN ALANIN ÇOĞUNLUĞU KAMU MÜLKİYETİNDEDİR. ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAN ALANLARIN SAHİBİDE KAMUCA BİLİNMEKTEDİR. BU NE KAMU NEDE SİYASİ ETİĞE UYGUN DEĞİLDİR. ATANMIŞ BİR BELEDİYE BAŞKANINCA YEREL SEÇİMLERE 6 AY KALA BU PLANI YAPMAK BU KADAR İHTİYAÇ MI-ACİL Mİ?. BELEDİYE MECLİSİ “İMAR KONULARINI SEÇİME GİDİYORUZ” DİYE YILBAŞINDA İTİBAREN GÜNDEME ALMAZ. BU DEMEK OLUYOR Kİ EKİM-KASIM-ARALIK MECLİSLERİNDE BU İŞ ÇÖZÜLMEZSE KALACAK. VATANDAŞIN VEYA KAMUNUN BASİT BİR KONUSU MECLİSTE 1 YIL BEKLİYOR. BU KADAR ÖNEMLİ KONU OLDU BİTTİYE GETİRİLİYOR. YANGINDAN MAL KAÇIRIRCASINA BU KAYGI NİYE? ZAMANLAMA MANİDAR DEĞİLMİDİR?8.PLAN HERKESTEN GİZLENMEKTEDİR. MECLİSE YETERLİ BİLGİ VERİLMEMEKTEDİR. KONUDAN MECLİS ÜYELERİNİN HABERİ-BİLGİSİ YOKTUR. PARTİNİNDE BÖYLESİ BİR ÇALIŞMADAN HABERİ YOKTUR. 2.5 YILDIR HAZIRLANAN BİR ÇALIŞMA OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR. BÖYLE BİR ÇALIŞMA MECLİSTE TEK OTURUMDA MI ONAYLANACAKTIR?9.BU ALANA YAPILACAK PLAN SADECE KÂĞIT ÜZERİNDE KALACAKTIR. SEÇİMDEN ÖNCE KAMUCA BİLİNEN 2-3 KİŞİNİN MAL VARLIĞINA MAL VARLIĞI KATACAKTIR. İKİNCİ BİR AĞIZHAN ( HAVAALANI ) PLANI GİBİ ELDEN ELE GEZEN BİRİLERİNİ DAHA ÇOK ZENGİN EDEN TAPU PARÇALARI OLARAK KARŞIMIZA ÇIKACAKTIR. BU TÜR RANTABL BİR DURUMU ‘EKOLOJİK KENT’ KAVRAMIYLA SÜSLEMEK İSE TAMAMEN BİR MİNARE KILIF DURUMUDUR.10.PLANLAMANIN DEMİRCİK KÖYÜNE TAŞINMASI-YÖNLENDİRİLMESİ MANİDARDIR. BU ALANLARIN MÜLKİYETİ KİME AİT OLDUĞU BİLİNMEKLE BERABER BU ALANDA SON 2-3 YIL İÇERİNDE YAPILAN TAPU DEVİRLERİ DE İRDELENMESİ GEREKN BİR BAŞKA HUSUSTUR.11.BASINDA YAYINLANAN HABERDEKİ FOTOĞRAFA BAKARAK; PLANLAMA ALANIN TAHMİNİ %50 LİK KISMI YÜKSEK(kahverengi) – ORTA (koyu sarı) – DÜŞÜK (açık sarı) YOĞUNLUKLU KONUT ALANIDIR. BASIN AÇIKLMASINDA ALANIN %50 Sİ KAMUYA AYRILMIŞ DENİLİYOR. AÇIKLMALARA BAKARSAK ALANIN %96 SI KAMUYA AİT. %96 SI KAMUYA AİT BİR YENİ PLANDA %50 SİMİ KAMUYA AYRILDI? ÇOK MANİDAR… ÖZEL MÜLKİYETLER Mİ KORUNUYOR.12.​BU PLAN İÇİN ÇEVRE VE ŞEHRİCİLİK BAKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ALINMIŞ MIDIR? (çdp plan notlarında isteniyor.)13.​ALT YAPININ BURAYA GÖTÜRÜLMESİ İMKÂNSIZDIR. ÖRNEĞİN 15 YILLIK DAĞ ETEĞİ BÖLGESİ PLANLI ALANINA HALEN ALYTAPI TAM GÖTÜRÜLMEMİŞTİR. KENT MERKEZİNDE PLANLI ALAN OLUP DAHA HİÇ EL ATILMAMIŞ ALAN ÇOKTUR. BELEDİYENİN BU ALANLARI İHYA ETMESİ İMKÂNSIZDIR. ALT YAPI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR. BU ALANDA KAMUYA AYRILAN KONUT ALANLARINI SATARSAK DOĞACAK ALTYAPI BEDELİNİN YARISI BİLE KARŞILANAMAZ. BELEDİYE GELİR ELDE ETMEĞİ GEREKÇE GÖSTERİYORSA! ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI OLACAK Bİ İŞE NİYE GİRİYOR. AYRICA GELİR İÇİN ÖNCELİKLE ELİNDEKİLERİ Bİ DEĞERLENDİRSİN. MİRASYEDİ EVLAT GİBİ KENTİN KAYNKALARININ BÖYLE HOVARDACA HARCANMASI GELECEK NESİLLERE HAKSIZLIKTIR.14.​KENTTEN BU KADAR UZAK BİR ALANDA 10 KATLI İMAR PLANI YAPMAK SAÇMALIKTIR. CUMHURBAŞKANI HER OTURUMDA ÇOK KATLI PLANA KARŞI OLDUĞUNU BELİRTMEKTEYSEDE BUNA MUHALİF OLARAK PLAN YAPILMAKTADIR.15.​BASIN AÇIKLMASINDA;​“-ekolojik plan, -şehri markalaştırma,-ecdadımız olan osmanlı selçuklu külliye mantığından etkilenilerek şehrimizi geleceğe taşıyacak bir planlama, -güneş enerjisi ile aydınlatması yapılacak bir şehir. -daha önce büyükşehir belediye başkanlığımızın ve büyükşehir meclisimizin ilan etmiş olduğu kent alanı, -güneş enerjisi” GİBİ SÖYLEMLERLE YAPILAN PLAN MEŞRU VE MASUM GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILIYOR, KONU HAKKINDA KAMUOYUNU YANILTILIP -DEMEGOJİ YAPILIYOR…16.​SÖZ KONUSU ALANDA HENÜZ TAPUDA TESCİL OLMAMIŞ AYRICA DEVAM EDEN-BİTEN TAPU DAVALARI VARMIDIR?YUKARIDA BELİRTİLEN TEKNİK, İNSANİ, VİCDANİ VE HAKKANİYET ÇERÇEVESİNDE BÜTÜN ÇEKİNCELER GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA ALANIN İMARA AÇILIP AÇILMAMASININ GEREKLİLİĞİNİ KAMUOYUNUN TAKDİRİNE SUNARIM.MEHMT CAFER"