Müslüman Olduğu İçin Hakaret Etmişti, İşte Maç Sonucu

Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında Rus Khabib Nurmagomedov, İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini korudu.

Maç Öncesi Ağır Tahrik

Las Vegas Polisi Müdahale Etti

Kimse Hakaret Edemez

Nurmagomedov ile McGregor, ABD'nin Las Vegas kentindeki T-Mobile Arena'da karşı karşıya geldi. Rakibini 4. raunt sonunda mağlup eden Nurmagomedov, şampiyonluk kemerini korumayı başardı.Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu olma unvanına sahip Nurmagomedov, bu sonuçla kariyerinde çıktığı 27. maçı da kazanma başarısı gösterdi. McGregor’un maç öncesinde yaptığı basın açıklamasında Rus asıllı Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov’u Müslüman olduğu için aşağılamış, olay yerinde sert hareketlerle tehditvari davranmış ve onun öncesinde Nurmagomedov’un otobüsünü basarak adam yaralamıştı.Nurmagomedov’un maçı almasından sonra iki dövüşçü ve antrenörler arasında arbede yaşandı. Olaylara salonda bulunan güvenlik görevlileri ve Las Vegas polisi müdahale etti.Karşılaşmanın ardından McGregor'un kendisiyle ilgili yaptığı yorumlara da cevap veren Nurmagomedov, "Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez." ifadesini kullandı.Rus dövüşçü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise müsabakanın ardından çıkan olaylara değinerek, "Yaşananlar kesinlikle babamın bana öğrettiği, tasvip edilen şeyler değil ama bir onur meselesiydi. Zafer ve kemer bizim. Allah sizinle olduğunda kimse sizi deviremez. Destek olan herkese teşekkürler." yorumunu yaptı.