Başkan Çiftçi: Şanlıurfa'mıza Yakışır Bir Festival Gerçekleştirdik

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen İsot Festivali'nde (URFES) bu kez En Tatlı İsot seçildi. Hamarat Eller Çarşısında düzenlenen yarışmaya 245 yarışmacı katılım gösterdi. Çiğ köfte ikramı ile başlayan yarışmada jüri, tüm isotları tadarak en tatlı acıyı seçmek için ter döktü. İsotların tadı, kıvamı, rengi ve kokusuna dikkat ederek puanlar veren jürinin 100 puan üzerinden elemeleri sonucunda 'Urfalıyam Ezelden' rumuzlu Acar Peker 96.4 puan alarak birinci, 'Elime Sağlık rumuzlu Melike Kısak 95.8 puanla ikinci, 'Bana da Kalsın' rumuzlu Sümeyye Pirinci 94.8 puanla üçüncü olurken, 'Bu Acı Çok Farklı' rumuzlu Nebahat Esen 94.2 puanla mansiyon ödülü aldı.

Jürinin dereceleri belirlemesinin ardından yarışmacılar tek tek çağrılarak ödüllerini aldı. Yarışmacıların ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eşi Sema Çiftçi, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy ile Urfalı Sanatçı Zekeriye Ünlü verdi.

BAŞKAN ÇİFTÇİ: ŞANLIURFA'MIZA YAKIŞIR BİR FESTİVAL GERÇEKLEŞTİRDİK

Şanlıurfa değerlerinin tanıtımına yönelik bu tür organizasyonlara devam edeceklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İsot Festivaline her geçen yıl daha da yoğun katılımın yaşandığını söyledi. Katılım gösteren tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Çiftçi, "Belediyecilik bir şehrin sadece alt ve üst yapısı ile değil o şehirde yaşayan insanlarının sosyal yaşamlarına yönelik kültürel faaliyetlere de yön veren bir anlayış olmalıdır. İşte AK belediyeciliğin görevi de budur. Bizler Şanlıurfa'mızı gerek turizmde gerekse sosyal yaşamın her alanında daha iyi yerlere getirebilmek için çalışıyoruz" dedi.

BÜYÜKELÇİLER ŞANLIURFA'DA

İsot Festivaline TÜRSAB'ın organizasyonu ile Şanlıurfa'ya gelen Bosna Hersek, Hindistan, Çin, Ukrayna ve Makedonya Büyükelçileri de katıldı. Büyükelçileri Şanlıurfa'da görmekten mutluluk duyduklarını belirten Başkan Çiftçi, Şanlıurfa'nın her alanda gelişim gösterdiğine dikkat çekti. Şanlıurfa hakkında Büyükelçilere bilgiler veren Başkan Çiftçi, isot festivali ile Şanlıurfa değerlerinin tanıtımına devam ettiklerini dile getirdi.