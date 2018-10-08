Turizmcilerden Bakana Urfa Çağrısı!

Basında 12 günlük tadilatın önce Göbeklitepe’nin tamamen, sonra kısmen kapatılarak devam edeceği haberlerinin yer alması üzerine endişe yaşayan sektör temsilcileri, bu kararın netleştirilmesini bekliyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma kapsamında, tapınakların bulunduğu 1 No’lu bölümün ana membranın yenisi ile değiştirilmesi ve gerekli onarımların yapılması için Bakanlık Göbeklitepe’de güvenlik zafiyetinin yaşanmaması için kapatılması kararını verdi. Buna göre ören yeri 08-19 Ekim tarihleri arasında 12 günlüğüne ziyaretlere kapalı olacağı duyuruldu.Durumu TUYED yönetimine değerlendiren Plan Tour’un sahibi Hüseyin Kurtoğulları, anlık kararların Türk turizmi ve sektöre zarar verdiğini vurguladıktan sonra şu bilgileri verdi:diye ekliyor.