Turizmcilerden Bakana Urfa Çağrısı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma kapsamında, tapınakların bulunduğu 1 No’lu bölümün ana membranın yenisi ile değiştirilmesi ve gerekli onarımların yapılması için Bakanlık Göbeklitepe’de güvenlik zafiyetinin yaşanmaması için kapatılması kararını verdi. Buna göre ören yeri 08-19 Ekim tarihleri arasında 12 günlüğüne ziyaretlere kapalı olacağı duyuruldu.
Durumu TUYED yönetimine değerlendiren Plan Tour’un sahibi Hüseyin Kurtoğulları, anlık kararların Türk turizmi ve sektöre zarar verdiğini vurguladıktan sonra şu bilgileri verdi:
“Sektörden arkadaşlarla konuştum. Hepsinin rezervasyonları var, turistlerin bilet ve konaklamalarını mevcut duruma göre yapmış. Göbeklitepe’nin ani bir kararla tadilata alınması rezervasyon iptallerine ve ciddi kayıplara neden olur. Kimse bunu yaşamak istemiyor.
“Bakanımız ani kararların sektöre vereceği zararları çok iyi biliyor. Bu hem ülke imajı hem de turizme zarar verir. Dolayısıyla tadilat işinin 15 Kasım’da başlatılması yönünde karar alınması için Bakanımızdan, tadilat kararının netleştirilip sektör temsilcilerine duyurulması noktasında girişimde bulunmasını talep ediyoruz” diye ekliyor.
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