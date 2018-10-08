Fatura Müdüre Kesildi, Hırsız Kim?

‘BİZİ HIRSIZ İLAN ETMİŞ’

‘HIRSIZLIKLA SUÇLAMADIM’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile eski Başkan Melih Gökçek arasında yaşanan ‘hafriyat geliri’ tartışması sonrasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Belediye Meclisi kararıyla hafriyat döküm sahalarının işletme yetkisini yürüten belediyeye ait Anket A.Ş.’nin Hafriyat Müdürü Murat Duvarcı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından görevinden alındı. Hürriyet Ankara’nın ulaştığı Duvarcı, görevinden alındığını doğruladı.Hürriyet'in haberine göre,Başkan Mustafa Tuna ile eski Başkan Melih Gökçek arasındaki tartışma Tuna’nın katıldığı bir televizyon programında belediyenin hafriyat gelirinin 30 bin liradan 15 milyon liraya çıktığını belirtmesiyle başlamıştı. Tuna’nın bu açıklamalarına sert tepki gösteren ve yalanlayan Gökçek Twitter’dan yaptığı açıklamada “Resmen vatandaşın gözünde bizi hırsız ilân etmiş. Tuna’nın gelir mukayeseleri külliyen yalandır. Benim öğrendiğime göre Tuna zamanında, dört aylık toplam hasılat tamı tamına 22 milyon 300 bin TL’dir. Yani ortalama aylık 5.5 milyondur. Şimdi bu hesapta Tuna’nın en büyük kurnazlığı hasılatı yazarken masrafı gizlemesidir” ifadelerini kullanmıştı.Başkan Mustafa Tuna ise Twitter’dan yaptığı açıklamada televizyonda verdiği cevabın spontane geliştiğini belirterek, “Melih Gökçek’i suçlamak ve karalamak niyeti ile bir söz söylemedim. Konu bazı çevrelerce Sayın Melih Gökçek’e karşı bir algı oluşturmaya doğru yöneldi. Herkesin bilmesini isterim ki, ben kimseyi hırsızlıkla suçlamadım; suçlayamam da. Hafriyat gelirleri dönem dönem artış-azalış gösterebilir. Yıldan yıla da farklılık gösterebilir. İnşaat sezonunun ivmesine göre de bu tür gelirler değişkendir. Bu rakamlar Melih Bey’in de belirttiği gibi değişkendir. Bazı çevrelerin abarttığı rakamlar kamuoyunu yanıltma amaçlı olup art niyetlidir” demişti. Ardından Gökçek de “İnsanın hatasını anlaması, yanlışını itiraf etmesi fazilettir. Yaptığın açıklama için teşekkürler Mustafa” yanıtını vermişti.