Cemaate Bunu Da Yaptılar, Melekler Yazıyor

Melekler Tarafından Yazılmaktadır

Ortaçağ Zihniyeti

Samsun Kefeli Camii’nde çekildiği iddia edilen görüntülerde Cami girişine koyulan bir çelik kasa görülüyor. Birçok caminin çelik kasa kullanılmasının sebebi ise cemaatin yaptığı bağışların çalınma ihtimalinin daha düşük olmasıdır.Samsun Kefeli Camii’nin girişine koyulan çelik kasa değil de kasanın üzerine yazılan not dikkatleri topladı. Çelik kasaya düşülen notta;“Bu kasa ahiret sermayesidir. Kasaya attığınız her kuruş melekler tarafından yazılmaktadır.”Yazıyı gören vatandaşlar, “Ortaçağ kafasını yaşıyorlar. Bazı insanların vicdanlarıyla oynayıp para atmaya zorluyorlar” ifadelerini kullandı.