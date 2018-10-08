Yolda Uyuyan Köpeği Ezip, Kaçtı

Bu haber 08 Ekim 2018 08:39:21 Tarihinde eklenmiştir.

Bursa’nın Nilifer İlçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, yolda uyuyan köpeğin üzerinden servis aracı geçti. Olay anında hayatını kaybeden köpeğin başı ezildi. Vicdansız şoför olay yerinden kaçarken, durumu gören başka bir köpek ise ölen köpeğin yanına yaklaştığı görülüyor.





Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Durumun güvenlik kameralarına yansıması üzerine sosyal medyada hayvan severeler tarafından oldukça sert tepkiyle geldi. Servis şoförü hakkında suç duyurusunda bulunulması için birçok insan şikâyet dilekçesi gönderdi.

