Suriyeli Çalışandan Eski Patronuna Gasp İntikamı

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre,Olay, geçtiğimiz salı günü Altındağ ilçesine bağlı Ali Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed İ. çalıştığı döneme ait alacağı olduğu iddiasıyla tekstil işiyle uğraşan Erdal V.'nin iş yerine geldi. Erdal V. ise kendisinden 2 bin 200 lira para borcunu ödemesini isteyen şüpheliye parasının eksiksiz ödeneceği sözünü vererek, "Bu aralar çok sıkışığım. Ama bu ayın 15'inde paranın tamamını vereceğim" dedi. Parasının verileceği sözünü alan Muhammed İ. eski patronuyla anlaşarak iş yerinden ayrıldı. Her şey ne olduysa şüphelinin iş yerinden ayrılmasından sonra yaşandı. Durumu arkadaşlarına anlatarak 06 plakalı beyaz araçla iş yerinin bulunduğu Siteler bölgesine gelen şüpheli ve 3 arkadaşı iş yeri yakınında beklemeye koyuldu
İş yerinden ayrılmasını bekledi
Eski patronuyla anlaştıkları günün akşamında iş yerini basmaya karar veren biri 18 yaşından küçük 4 Suriyeli Erdal V.'nin özel işleri için erkenden ayrılmasının ardından iş yerini bastı. İş yerinde tek başına bulunan Ömer V.'yi önce darbeden şüpheliler, daha sonrasında ise tektsil dükkanına ait kumaş parçalarıyla genç çocuğun ellerini ve kollarını bağladı. Çocuğun ses çıkarmasını engellemek için ağzını koli bandıyla kapatan şüpheliler iş yerine ait otomatik tekstil dikiş makineleri, overlok makinesi ve Ömer V.'ye ait cep telefonunu gasp ederek olay yerinden uzaklaştı.
Malzemeleri berber arkadaşından gizlemişler
Şüphelilerin gasp ettikleri malzemeleri aldıktan sonra olay yerine yakın bir bölgede erkek kuaförlüğü işiyle uğraşan Suriyeli arkadaşlarını arayarak malzemeleri bu iş yerine bıraktıkları öğrenildi. Bıraktıkları malzemeleri 2 saat sonra ya da sabaha karşı alacaklarını söyledikleri kaydedilen şüphelilerin olayın günler öncesinden planladıkları ortaya çıktı. Şüphelinin olaydan bir hafta önce iş yerinden anlaşarak ayrıldığı belirtildi.
Polis bölgedeki 150 araç ve 150 adres üzerinde inceleme yaptı
Olayın ardından yapılan ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp bürosu ekipleri olay sırasında kullanılan aynı marka 150 aracı bölgede inceleme altına aldı. Daha sonrasında olayın gerçekleştiği bölge ve çevresinde 150 adres üzerinde de çalışma yapan ekipler önce 18 yaşının altındaki A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ardından yapılan çalışmalar sonrasında olay sırasında kullanılan aracı tespit eden polis, aracın bulunduğu otoparkın ait olduğu bina içerisinde inceleme yaptı.
Bina içinde kovalamaca
Aracın bulunduğu otoparka ait bina içinde incelemeler yapıldığı sırada polis ekiplerini karşısında gören şüpheli Subhi K. bir anda kaçmaya başladı. Binanın çatı katına kaçmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü. Parasını alamadığı iddiasıyla arkadaşlarıyla birlikte eski patronunun iş yerini basan şüpheli Muhammed İ. ile Muhammed Abdo H. ise şehir dışına kaçma hazırlığındayken yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olayın ardından Antalya ve İstanbul'a kaçma hazırlığında oldukları öğrenildi.
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