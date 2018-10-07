Suriyeli Çalışandan Eski Patronuna Gasp İntikamı

İş yerinden ayrılmasını bekledi

Malzemeleri berber arkadaşından gizlemişler

Polis bölgedeki 150 araç ve 150 adres üzerinde inceleme yaptı

Bina içinde kovalamaca

Olayı günler öncesinden planladıkları ortaya çıkan şüphelilerden Muhammed İ.'yle arkadaşlarının eski patronunun iş yerinden ayrılmasının ardından tekstil dükkanını bastıkları öğrenildi. Şüphelilerin tek başına olan eski patronu Erdal V.'nin oğlu Ömer V.'yi önce darbettikleri, ardından ellerini ve kollarını iş yerine ait kumaş parçalarıyla bağladıkları, daha sonrasında ise ses çıkarmasını engellemek için ağzını koli bandıyla kapattıkları belirlendi. İş yerine ait malzemeleri gasp ederek kaçan şüphelilerin olayı günler öncesinden planladıkları, Antalya ve İstanbul'a kaçma hazırlığındayken Gasp bürosu ekiplerince yakalandıkları belirtildi. Olayın şokunu üzerinde atamayan iş yeri sahibi Erdal V.'nin ifadesinde, "Dükkana geldi. Güzelce konuştuk. Parasını 15'inde ödeyeceğim konusunda anlaştık. Sonra bana 'tamam' dedi, ayrıldı" diye konuştu.Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre,Olay, geçtiğimiz salı günü Altındağ ilçesine bağlı Ali Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed İ. çalıştığı döneme ait alacağı olduğu iddiasıyla tekstil işiyle uğraşan Erdal V.'nin iş yerine geldi. Erdal V. ise kendisinden 2 bin 200 lira para borcunu ödemesini isteyen şüpheliye parasının eksiksiz ödeneceği sözünü vererek, "Bu aralar çok sıkışığım. Ama bu ayın 15'inde paranın tamamını vereceğim" dedi. Parasının verileceği sözünü alan Muhammed İ. eski patronuyla anlaşarak iş yerinden ayrıldı. Her şey ne olduysa şüphelinin iş yerinden ayrılmasından sonra yaşandı. Durumu arkadaşlarına anlatarak 06 plakalı beyaz araçla iş yerinin bulunduğu Siteler bölgesine gelen şüpheli ve 3 arkadaşı iş yeri yakınında beklemeye koyulduEski patronuyla anlaştıkları günün akşamında iş yerini basmaya karar veren biri 18 yaşından küçük 4 Suriyeli Erdal V.'nin özel işleri için erkenden ayrılmasının ardından iş yerini bastı. İş yerinde tek başına bulunan Ömer V.'yi önce darbeden şüpheliler, daha sonrasında ise tektsil dükkanına ait kumaş parçalarıyla genç çocuğun ellerini ve kollarını bağladı. Çocuğun ses çıkarmasını engellemek için ağzını koli bandıyla kapatan şüpheliler iş yerine ait otomatik tekstil dikiş makineleri, overlok makinesi ve Ömer V.'ye ait cep telefonunu gasp ederek olay yerinden uzaklaştı.Şüphelilerin gasp ettikleri malzemeleri aldıktan sonra olay yerine yakın bir bölgede erkek kuaförlüğü işiyle uğraşan Suriyeli arkadaşlarını arayarak malzemeleri bu iş yerine bıraktıkları öğrenildi. Bıraktıkları malzemeleri 2 saat sonra ya da sabaha karşı alacaklarını söyledikleri kaydedilen şüphelilerin olayın günler öncesinden planladıkları ortaya çıktı. Şüphelinin olaydan bir hafta önce iş yerinden anlaşarak ayrıldığı belirtildi.Olayın ardından yapılan ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp bürosu ekipleri olay sırasında kullanılan aynı marka 150 aracı bölgede inceleme altına aldı. Daha sonrasında olayın gerçekleştiği bölge ve çevresinde 150 adres üzerinde de çalışma yapan ekipler önce 18 yaşının altındaki A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ardından yapılan çalışmalar sonrasında olay sırasında kullanılan aracı tespit eden polis, aracın bulunduğu otoparkın ait olduğu bina içerisinde inceleme yaptı.Aracın bulunduğu otoparka ait bina içinde incelemeler yapıldığı sırada polis ekiplerini karşısında gören şüpheli Subhi K. bir anda kaçmaya başladı. Binanın çatı katına kaçmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü. Parasını alamadığı iddiasıyla arkadaşlarıyla birlikte eski patronunun iş yerini basan şüpheli Muhammed İ. ile Muhammed Abdo H. ise şehir dışına kaçma hazırlığındayken yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olayın ardından Antalya ve İstanbul'a kaçma hazırlığında oldukları öğrenildi.