Urfa’da, Suriyeli Kafelere Operasyon

Emniyetten yapılan açıklamada:”Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde özellikle canlı müzik yapılan yerler olmak üzere ilimiz genelinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan uygulamada başta Suriyeli işletmelerinde bulunduğu 42 işyeri kontrol edilmiştir 5 işyerinin toplumun huzurunu bozacak seviyede yüksek sesle canlı müzik yayını yaptığı 7 işyerine ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği 4 işyerinin vergi levhası olmadığı 11 işyerine sigara ve tütün mamulleri kullandırttığı 2 işyerinin ruhsatsız şekilde alkol sunumu yaptığı 6 işyerine çalışanlarının Sgk bildirimlerini yapmadığı sebebi ile idari işlem yapılmıştır Uygulamada 212 şahıs gbt sorgulamasından geçirilmiştir.Denetleme sonrasında para cezası uygulayan ve vergi levhası bulunmayan 4 işyeri ile içerisinde sigara kullanılan 11 işyerine cezai işlem uygulandı.”
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