Urfa’da, Suriyeli Kafelere Operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde özellikle canlı müzik yapılan yerler olmak üzere kent genelinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan uygulamada başta Suriyeli işletmelerinde bulunduğu 42 iş yeri kontrol edildi.Emniyetten yapılan açıklamada: