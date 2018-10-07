3 Aylık Bedirhan’ın Acı Sonu,Bağırsağı Kilitlendi

Şanlıurfa’da 3 aylık bir bebek, bağırsağının kilitlenmesi sonucu hayatını kaybetti.Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim mahallesinde meydana geldi.İddialara göre,henüz 3 aylık olan Bedirhan Akıllının ailesi çocuklarının nefes alamadığını fark etti.Aile hemen çocuklarını özel araçlarıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Doktorların ilk müdahalesinin ardından küçük çocuğun, bağırsağının düğümlendiğini tespit etti.Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen, 3 Aylık Bedirhan Akıllı kurtarılamadı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.