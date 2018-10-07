Başkan Demirkol Halkla İç İçe Olmayı Sürdürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahalle gezileri kapsamında akşam Bahçeleivler bölgesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahalle gezileri kapsamında akşam Bahçeleivler bölgesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.Her fırsatta Haliliye halkıyla bir araya gelerek, taleplerini yerinde dinleyen Başkan Fevzi Demirkol, dün akşam saatlerinde Meclis Üyeleri Abdulkadir Bağış, Mehmet Akbıyık, Abdulkadir Altundağ ve beraberinde birim müdürleriyle birlikte esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Bahçelievler bölgesinde iş yerlerini ziyaret eden Başkan Demirkol, iş yerlerini tek tek gezerek esnafla fikir alışverişinde bulundu.Esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek vatandaşlardan gelen talepleri beraberindeki birim müdürlerine bildirerek, çözümü konusunda talimat veren Başkan Demirkol, görüştüğü vatandaşlara Haliliye Belediyesinin yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi. Vatandaşlar da, yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Demirkol’a teşekkürlerini iletti.