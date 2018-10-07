Urfa’da Bir İlk Daha, İlk Kez Uygulandı

Gerçekleştirilen Operasyon ile ilgili bilgi veren Op.Dr. Tolga Faruk Çekiç şunları söyledi; " 70 yaşında olan bayan hastamız yaklaşık 3 aydır mide ağrısı ,iştahsızlık ve kilo kaybı şikayetleri ile tarafımıza başvurdu.Yapılan endoskopik değerlendirme neticesinde ileri evre mide kanseri teşhisi kondu ve gerekli ön hazırlıklar yapılarak operasyona hazırlandı. Hastamıza LAPAROSKOPİK TOTAL GASTREKTOMİ + D2 LENF NODU DİSEKSİYONU (midenin tümünün kapalı ameliyat yöntemi ile alınması) işlemini ilimizde ilk defa olmak üzere başarı ile gerçekleştirdik. Hastamız yoğun bakım ünitesindeki takibinin ardından servis takibine alındı ve ağızdan gıda alımına başlandı. İlerleyen günlerde taburcu edilmesi planlanmaktadır” dedi.Başarılı ameliyatların mimarlarından biri olan Op. Dr.Mehmet Tolga Kafadar ise şöyle söyledi; “Daha önce yine hastanemiz bünyesinde ilimizde ilkler olarak kabul edilebilecek tümör hastalarına Laparoskopik sağ ve sol Hemikolektomi operasyonlarını başarı ile uygulamıştık. Halkımıza hizmet yolunda bizleri cesaretlendiren ve yardımlarını esirgemeyen idarecilerimize, anestezi ekibine,hemşire ve yardımcı sağlık personeli arkadaşlarımıza ve yoğun bakım ünitesindeki tüm sağlık ekibine teşekkürü bir borç bilir ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.Hastayı serviste ziyaret eden Hastane Başhekim V. Dr. İdris Dağ, Başhekim Yrd. Uzm. Dr. Yakup Çelik ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Gülçin Kılıç, hasta ve yakınlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Başhekim V. Dr.Dağ, daha sonra operasyonu gerçekleştiren Doktorları tebrik ederek, bu tür başarılı operasyonların devam etmesi konusunda temennilerini iletti.