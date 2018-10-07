Küçük Yusuf’un Feci Sonu

Olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Süleymaniye mahallesinde meydana geldi.İddialara göre, 10 yaşındaki Yusuf Altınöz park halinde bulunan traktörün arkasına bağlı olan pullukla oynamaya başladı.Bir süre sonra küçük çocuğun oynadığı sırada, kilolarca ağırlıkta olan pulluk üzerine düştü.Ağır yaralanan Küçük Yusuf, Akrabaları tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan Yusuf Altınöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıpa kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.