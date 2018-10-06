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Bu haber 06 Ekim 2018 23:25:41 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Yeni Bir Tapınak Keşfedildi,Tanrı Figürleri!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde definecilerin kazmaya kalkıştığı alanda gerçekleştirilen Başbük arkeoloji kazılarında Sin Tapınağı olduğu tahmin edilen Yeni Asur Dönemine tarihlenen tapınak bulundu. Merdivenle inilen tapınaktaki 7 adet resim daha önce Türkiye'de benzeri olmayan türde farklı çizimler içeriyor.

Şanlıurfa'da Yeni Bir Tapınak Keşfedildi,Tanrı Figürleri!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde definecilerin kazmaya kalkıştığı alanda gerçekleştirilen Başbük arkeoloji kazılarında Sin Tapınağı olduğu tahmin edilen Yeni Asur Dönemine tarihlenen tapınak bulundu. Merdivenle inilen tapınaktaki 7 adet resim daha önce Türkiye'de benzeri olmayan türde farklı çizimler içeriyor.


arkeolojikhaber'den Yalar İliksiz'in haberine göre,Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Başbük Mahallesindeki arkeooji kazılarında Yeni Asur dönemine (MÖ 1000 - MÖ 612) tarihlenen yaklaşık 3 bin yıllık ana kayaya kazılmış oval girişe sahip merdivenlerle inilen bir tapınak keşfedildi. Arkeologlar, tapınakta daha önce Türkiye'de eşine rastlanmamış tarzda tasvir edilmiş Tanrı ve Tanrıçalara resimleri bulundu. Tapınakta resmi yer alan tanrı ve tanrıçalar; Şamaş, İştar, Sin, Asur ve Hava Tanrıçası. Betimlemelerden tapınağın bir Sin Tapınağı olabileceği tahmin ediliyor.

Harran ilçesinde de bir Sin Tapınağı olduğu sanılıyor


Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde daha önceki yıllarda bulunan stellerden dolayı bir Sin Tapınağı bulunma ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak o tapınağın nerede olduğu henüz saptanabilmiş değil.

Celal Uludağ başkanlığında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda keşfedildi

Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ, konuyla ilgili olarak Arkeolojikhaber.com'a yaptığı açıklamada, Siverek Başbük Mahallesindki arkeoloji kazılarının; Göbeklitepe, Şanlıurfa Kalesi, Soğmatar Antik Kenti ve Harbetsuvan ile birlikte 2018 yılında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü Başkanlığında sürdürülen kazılar arasında yer aldığını belirtti. 

Daha önce definecilerin kaçak kazı yaptığı tespit edilen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri doğrultusunda Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ Başkanlığında, müze uzmanları Aziz Ergin ve Yusuf Koyuncu'nun da katıldığı Siverek Başbük Mahallesi arkeoloji kazı çalışmaları 04 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. 

Tapınakta bulunan tanrı ve tanrıça tasvirleri kuzeye bakıyor


Şanlıurfa Müze Müdürü ve Başbük Arkeoloji Kazıları Başkanı Celal Uludağ kazılarda keşfedilen tapınak hakkında "Müze kurtarma kazısında Yeni Asur dönemine tarihlenen ana kayaya kazılmış oval bir girişe sahip merdivenlerle inilen bir tapınak yapısına rastlanmıştır. Yapının giriş kısmının sağ tarafında ana kaya üzerine resim betimlemesi sıra halinde; Çift boynuzlu Tanrı Şamaş, çift boynuzlu Yıldız Tanrısı İştar, çift boynuzlu Ay tanrısı Sin, Kanatlı disk halinde Asur, başı üstünde yıldırım demeti olan Hava Tanrıçası olmak üzere 7 adet resim betimlemesinden oluşmaktadır. Tanrıların en başında Güneş Tanrısı Şamaş elinde şimşek demeti ile kuzeye bakar şekilde resmedilmiş olup, diğer elinde de bereketi simgeleyen başak bulunmaktadır. Tanrı Şamaş’tan sonra Tanrıça İştar bir elinde bereketi simgeleyen başak demeti tutmakta; diğer elini de Şamaş’ın omuzuna atmıştır. Tanrıların hepsi ise kuzeye bakar şekilde resmedilmiştir. Bunlardan yola çıkarak buranın bir Sin Tapınağı olabileceği düşünülmektedir. Resimlerin önünde bir seki ana kayaya oyulmuş muhtemelen hediyelerini bu alana bırakmışlardır. Ana kayaya oyularak galeri şeklindeki dik basamaklı yapının içinde bulunan resimlerin bir benzerine şu ana kadar Türkiye’de rastlanılmamıştır. Ülkemize en yakın örnekler Irak’ın Maltai kentinde, Suriye’nin Til-Barsip şehirlerinde rastlanılmaktadır. Resimler koyu renkli boya ile ana kayaya çizilmiştir. Resimler tapınağa girenleri karşılar vaziyette resmedilmiştir" açıklamasında bulundu.

Celal Uludağ, sözlerini "Arkeolojik anlamda çok zengin bir potansiyele sahip ilimizde, Şanlıurfa Müze Müdürlüğünce yürütülen kazılarla Şanlıurfa da bulunan kültür varlıklarını ortaya çıkararak, bu kültür varlıklarını turizme kazandırmak hedeflenmektedir" şeklinde tamamladı. 
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Kültür
Şanlıurfa'da Yeni Bir Tapınak Keşfedildi,Tanrı Figürleri!
Şanlıurfa'da Yeni Bir Tapınak Keşfedildi,Tanrı Figürleri!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde definecilerin kazmaya kalkıştığı alanda gerçekleştirilen Başbük arkeoloji kazılarında Sin Tapınağı olduğu tahmin edilen Yeni Asur Dönemine tarihlenen tapınak bulundu. Merdivenle inilen tapınaktaki 7 adet resim daha önce Türkiye'de benzeri olmayan türde farklı çizimler içeriyor.
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