Onur Ödülü Tatlıses'e

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, "Ayka" filminin oyuncusu Samal Yeslyamova, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, "Capernaum" filmindeki rolüyle küçük mülteci Zain al-Rafeea kazandı.
"En İyi Yönetmen" ödülü ise Bir Aile İşi (Shoplifters) filminin yönetmeni Hirokazu Koreeda'ya verildi.
ONUR ÖDÜLÜ TATLISES'E
"Onur Ödülü" sanatçı İbrahim Tatlıses'e verilirken, festivale katılamayan Tatlıses adına ödülü sanatçı ve oyuncu Yavuz Bingöl aldı. İbrahim Tatlıses sinevizyonda gösterilen mesajında, "Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Orada olmak isterim ama olamadık. Beni lütfen affedin. Sizleri çok seviyorum. Sinemayı çok seviyorum, sinema adamıyım ben. Sinema emekçilerine, sinema yönetmenlerine çok teşekkür ediyorum, saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.
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