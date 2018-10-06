Onur Ödülü Tatlıses'e

ONUR ÖDÜLÜ TATLISES'E

Mike Downey'in direktörlüğünü yaptığı, 8'i uluslararası 2'si ulusal olmak üzere 10 filmin yarıştığı festivalde, "En İyi Film" ödülünü, Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı "Üç Yüz/Three Faces" filmine verildi. Yönetmen ev hapsinde olduğu için ödülünü kızı aldı."En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, "Ayka" filminin oyuncusu Samal Yeslyamova, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, "Capernaum" filmindeki rolüyle küçük mülteci Zain al-Rafeea kazandı."En İyi Yönetmen" ödülü ise Bir Aile İşi (Shoplifters) filminin yönetmeni Hirokazu Koreeda'ya verildi."Onur Ödülü" sanatçı İbrahim Tatlıses'e verilirken, festivale katılamayan Tatlıses adına ödülü sanatçı ve oyuncu Yavuz Bingöl aldı. İbrahim Tatlıses sinevizyonda gösterilen mesajında,ifadelerini kullandı.