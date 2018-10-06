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Bu haber 06 Ekim 2018 23:01:34 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Projeler Anlamında İlkler Gerçekleşecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en iyi şehir planını hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Şanlıurfa'da Projeler Anlamında İlkler Gerçekleşecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından 80 bin kişinin yaşayabileceği yeni 'Ekolojik Yaşam Alanı' projesini başlatıyor.Yeşil alanından, sosyal tesislere, sürdürülebilir enerji ile tam model olacak olan 'Ekolojik Yaşam Alanı' Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanılarak vatandaşlara sunulacak.

Şehri markalaştırma anlamında yeni projelerle Şanlıurfa'yı vizyonel şehir haline getiren Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde Ekolojik Yaşam Alanı yapmayı planlıyor. 9 bin dönümlük alan üzerine yapılacak olan proje Aşık- Öğütçü mahalleleri arasında kurulacak.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından tasarlanan projenin şehri geleceğe taşıyacağını vurgulayan Başkan Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız Şanlıurfa'da yeni ekolojik planlama projelerine geçiyor.


Ecdadımız olan Osmanlı - Selçuklu külliye mantığından etkilenilerek şehrimizi geleceğe taşıyacak bir planlama çalışması bitirildi.  Bu planlama çalışması 9 bin dönümlük bir alan. Mevki olarak Aşık - Öğütçü bölgesinde tamamıyla tarıma uygun olmayan bir alanda mülkiyetin 5 bin dönümü Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, 3 bin 600 dönümü maliye Hazinesi ve TOKİ'ye ait, 400 dönümü de bu alan içerisinde özel mülkiyetten oluşuyor" dedi.

ŞANLIURFA'DA PROJELER ANLAMINDA İLKLER GERÇEKLEŞECEK


Şanlıurfa'ya ikinci üniversite kazandıracak bir proje olduğunu belirten Başkan Çiftçi, "İlk kez Şanlıurfa'da 100 metre genişliğinde yolların planlamasından bahsedeceğiz. Yine ilk kez güneş enerjisi ile  aydınlatması yapılacak bir şehir bize veriliyor.

Şanlıurfa ilk kez 80 bin nüfusluk bir uydu planına geçiyor. Bu planlamada yol, yeşil alan, bisiklet yolları, yaya ve kaldırımlar tamamıyla kesintisiz planlanmıştır. Bu planlamada Şanlıurfa ikinci üniversitesini yer alıyor. Planlamanın yoğunluğu 80 bin kişilik bir planlama. İlk kez daha planlama yapılmadan kent tasarımının yapıldığı bir bölümünün iki kat bir bölümünün 3 kat bir bölümün 4 bir bölümünün 5 kat en fazla bölümü 10 kat inşaat emsali en düşük yoğunluğu 0.40 en yüksek yoğunluğunun 1.20 olduğu örnek bir planlama olacak. Bu planlama Balıklıgöl havzasının sınırının dışındadır" diye konuştu. 

İNSAN DİKKATE ALINARAK YAPILAN BİR PROJE


Projenin 2 buçuk yıldır üzerinde çalışıldığını söyleyen Başkan Çiftçi, "Tamamıyla kamu yararına yapılan bir planlama. 8 adet yeşil meydan planlanmış. Yeşil meydanın etrafına külliye mantığı ile 8 adet çarşı ve çarşıların tümü şehrin her yerinden yürüme mesafesinde ve gelecekte çocuklarımıza yeni bir şehir vizyonu verecek. Standardı yüksek bir planlama. Yüzde 15 i yeşil alan olacak. Bin 500 dönümlük yeşil alan planlandığı  bir proje.

Yüzde 60 kamu lehine terk edilmiş bir alan. Yol, yeşil alan, okul alanları, üniversite ve cami olarak terk edilmiş. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ve Büyükşehir meclisimizin ilan etmiş olduğu kent alanı. Kentsel gelişim alanında olduğu için seçilmiş bir alandır. Bu planlama tamamıyla kamu yararını güttüğü için sonuna kadar arkasındayım. Her itirazın cevabını verebileceğiz. Tamamında insan dikkate alınmıştır.

Hiçbir rant endişesi taşınmadan, kamunun mülkiyetinde yapılan bir planlama. Bu planlamayı Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ve Büyükşehir meclisimizle birlikte Şanlıurfa'ya kazandıracağız. 2 buçuk yıldır bu planlama üzerine çalışılıyor. Bu planlamada Bakanlar Kuruluyla yetki veren Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlar kurulumuza ve çalışmada emeği geçen teknik arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
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