Başkan Demirkol 'Dan Camilere Anlamlı Hizmet

Kur'an tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Başkan Demirkol, din görevlilerinin tevhidi anlattığını aktardı, din görevlilerinin öğretinin yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da aktif rol aldığının altını çizdi. Başkan Demirkol, konuşmasının devamında ise "Kurtuluş savaşında sarıklı mücahitlerimiz halkımıza yol göstermiş, gerektiğinde bir komutan gibi, bir öğretmen, bir müşfik bir aile reisi gibi davranmışlar ve vatanımızı düşman işgalinden kurtarmışlardır. En son 15 Temmuz'da okuduğunuz selalarla belaları def eylediniz. 15 Temmuz'da okuduğunuz selalar tank seslerini, uçak seslerini bastırdı. Biz sizlerin hizmetindeyiz. Biz göreve başladığımız zaman aklımıza hemen camilerimiz geldi. biz yetiştiğimizi zaman camilere insanlar evden eskilerini getirirdi. birisinin evi boş olduğunda fakirliğini ifade etmek için evi cami gibiydi derlerdi. biz camilerimiz o durumdan kurtarıp camilerimizi evden halı getirildiği şekilde değil camilerimizi en güzel şekilde halılarla donattık. Bu halılarımızın temizliği için o zaman Türkiye'de sadece 2 adet olan yerinde halı yıkama aracından aldık ve sadece ilçemizde değil ilimizin tamamında halılarımızı yerinde yıkadık, yıkamaya devam ediyoruz.

EZANLAR SUSMASIN DİYE GÜÇ KAYNAĞI

En son olarak camilerimizde elektrik kesildiği zaman ezan yarıda kalıyordu. Yine aynı şekilde imamın sesi kesiliyor, cami içinden dışarı ses gidemiyor namaz sıhhatli şekilde kılınamıyordu. Bu sebeple ezanlarımız kesilmesin diye, ezanlarımız susmasın diye güç kaynağı dağıtıyoruz dağıtmaya da devam edeceğiz. Cenabı haktan sadece duamız isteğimiz şudur; Allah hiçbir zaman ezanlarımızı susturmasın, ezanlarımız kesilmesin, gelecek nesillerimizin de en gür seda ile ezanları okumasını nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okullu ise uzun yıllar Diyanet İşlerinde görev yaptığını ve Başkan Fevzi Demirkol kadar ince düşünen bir belediye başkanı daha görmediğini kaydederek Başkan Demikol'a teşekkür etti.