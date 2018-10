Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Mersin.., ‘İnsanlık Budur’

ÖNCE RUHSAL YARALAR SARILDI

ASKER ŞEFKATİ

ZANAATKÂRI, ŞAİRİ, DOKTORU, HATTA KOZMONOTU DA VAR

Kızılay, Ağustos 2011'den bu yana Suriyeliler için devlet adına verilen hizmetlerin bilançosunu çıkardı. Son iki yılda sosyal ve eğitim alanında 1 milyon 112 bin kişiye ulaşıldı. Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Mersin, Mardin ve Adana gibi toplam 14 ildeki 15 aktif toplum merkezi ile 433 bin sığınmacıya yaşamsal desteğin yanında entegresyon hizmeti verildi.Sabah'tan Tülay Canbolat'ın haberine göre, 'Toplum merkezleri' ile sığınmacılar önce psikolojik destek ile ruhsal yaraları sarıldı. Ardından Suriyeliler; kadın, çocuk, yaşlı, genç ve sağlık durumlarına göre kategorilere ayrılarak her grup için ayrı projeler geliştirildi. Milyonlar hayata tutundurulurken, bir arada yaşamak için sosyal ve kültürel projeler ile dünyada ilk sıraya yerleşti. Mültecilerin 'şehir yaşamında entegrasyonları' için onlarca proje geliştiren Kızılay, bunun için 64 milyon TL harcadı. Kızılay, 60 bine yakın çocuk ve gence ulaşırken, kamp ve yetimhanelerde 10 bin yetime ve 100 bine yakın kadına koruma, eğitim ve istihdam sağlandı. Suriye içinde de 2 milyar TL'lik insani yardım dağıtıldı. Sadece Suriye'nin kuzeyindeki 12 yetimhanede 9 binden fazla yetime bakan Türkiye, ülke içindeki 26 kamp ve yetimhanelerde yine 10 bine yakın çocuğa bakıyor. UNICEF'le birlikte oluşturulan 'Çocuk Dostu Alanlar'da 1,7 milyon çocuk için keyifli vakit geçirmeleri ve beceri geliştirme amaçlı faaliyetler düzenlendi. Suriyeliler, 'geçim kaynağını geliştirme programı' kapsamında iş ve istihdama kazandırılıyor. Türkiye, Kızılay aracılığıyla projelendirilen sağlık eğitim merkezleri ile 25 bin, aşevi projesi ile her gün 5 bin, çocuk koruma merkezleri ile 28 bin, SUY koruma bileşeni ile 5 bin, çocuk koruma alanlarıyla 44 bin, aile bağlarının yeniden inşa edilmesi için 2 bin ve 637 bin Suriyeliye ayni yardım desteği verildi.Türk insanının 'peygamber ocağı' deyişiyle tarih boyunca bağrına bastığı TSK'nın vicdan ve iman sahibi askerleri, Suriye'deki zulümden kaçan mazlumlara her daim şefkat elini uzattı.Suriye'de, Esad rejiminin zulmünden kaçanlar, kültürel çeşitliliklerin tarih boyunca harmanlandığı Türkiye'ye mesleki uzmanlıklarıyla, zanaatlarıyla, bilim, edebiyat ve sanat alanındaki derinlikleriyle de geldi. Suriyeli terzi Muhammed Mahir Hadri, Türkiye'de Kuran-ı Kerim'i kumaş üzerine işleyerek kültürel zenginliğimize zenginlik kattı. Suriyeli kozmonot M. Ahmed Faris ülkesinin uzaya giden ilk insanı olmuştu. Faris, şimdi Türk üniversitelerinde uzay dersleri veriyor. Şanlıurfa'daki mülteci kampına gelen doktor Amir El Abdullah kulak burun boğaz uzmanı. Eşi eczacı olan Abdullah'ın bir oğlu Cerrahpaşa'da diğer oğlu Harran Üniversitesi'nde tıp okuyor. Suriyeli gol kralı İbrahim El Ahmed Türkiye'de garsonluk yaparak geçiniyor. Suriyeli mülteci şairler Ammar Rajab Tabbab ile Mahmoud El Tawil şiirlerini Türkçe'ye çevirterek yayımladı.