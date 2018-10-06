Urfa’da Çatışma, 1 Ölü 5 Yaralı

Şanlıurfa’da 2 aile arasında mera yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı çatışmada, 1 kişi ölürken 5 kişi yaralandı.Olay, Ceylanpınar ilçesinin Saraçeşme mahallesinde meydana geldi.İddialara göre, önceden aralarında husumet bulunan Caymaz ve Kılıç aileleri arasında, mera yüzünden tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü.Çıkan kavgada Salih Caymaz ve 4 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla, Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada tedavi altına alınan yaralılardan Salih Caymaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.