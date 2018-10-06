Başkan Peltek Müjdeyi Verdi, Bir Nefes Kredisi Daha

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen nefes kredisi için müracaatların başladığını duyurdu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan İ.Halil Peltek, “TOBB’nin öncülüğünde uygulamaya giren nefes kredisi ile üyelerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefledik. Üyelerimizin tamamını oluşturan KOBİ'lerin en büyük sorunlarından birisi olan finansmana erişim konusunda üyelerimize destek olmak üzere projeye 3 Milyon TL aktardığımız kaynak ile yaklaşık 24 milyon TL’lik bir Nefes Kredisi için finansman sağlamış olacağız. Yani üyelerimiz 24 Milyon TL’lik bir kredi kullanabilecek.

Biz ŞUTSO olarak her zaman üyelerimizin yanında olmayı hedefledik, bu zor zamanda bir nebze de olsa onlara da katkı sağlamak çok önemli. Bu Nefes Kredisini kullanmak isteyen Üyelerimiz 3 bankaya başvurulabilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kanalıyla kullandırılacak olan kredilerde, ŞUTSO üyeleri öncelikle Oda'ya müracaat ederek faaliyet belgesi alacaktır. Bu belgeyle ilgili bankalardan birisine müracaat edecek olan üyelerimizin başvurusu banka tarafından değerlendirilecek ve olumlu sonuçlanması halinde aylık 1,85 faiz oranı ile 18 ay eşit taksitli krediden yararlanabilecektir. Nefes kredisinde, ilk 6 ay anapara ödemesiz (ilk 6 ay sadece faiz ödenecek), sonraki 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplamda 18 ay vadeli olarak krediler geri ödenecek. İnanıyorum ki kurumlar arası güç birliğinin sonucu olan bu kredi ile firmalarımız nefes alacaktır” şeklinde konuştu.