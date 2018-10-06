Organize Kaçak Kazısına Dedaş’tan Suçüstü, 3 Gözaltı

Alınan bilgiye göre ilçenin Konak mahallesi Silopi caddesinde çevresi tırlarla kapatılan bir elektrik dağıtım panosunun önünde bazı kişilerin gece geç saatte kazı yaptığını görenler, durumu Dicle Elektrik Dağıtım’a bildirdiler. O saatte ilçede herhangi bir kazı çalışmasının olmadığını bilen ve aralarında yetkililerin de bulunduğu Dicle Elektrik ekibi, durumu polise bildirirken hemen olay yerine gitti. Panonun bulunduğu yere giden ekipler, metrelerce uzaktan kazı yapılarak yeraltından dağıtım panosunun önüne kadar kablo çekildiğini belirledi. Kazı yaptıkları yerin çevresini görülmemesi için tır ve tır dorseleri ile kapatan 3 kişinin, söz konusu harici kabloyu panonun altındaki ölçü devrelerine giden kablolara bağlamaya çalıştıkları görüldü. Dicle Elektrik ekiplerinin ve polisin müdahalesi ile Sabri Z. Kadri Z. Ve A. Kerim Ç. İsimli 3 kişi gözaltına alındı.

Eski Haline getirildi

Dicle Elektrik ekipleri, harici kaçak elektrik hattını sökerken, panonun bulunduğu yerdeki kabloları eski haline getirdi ve bağlantı için yapılan yaklaşık 40 cm. derinliğindeki kazı yerini de kapattılar. Şirket yetkilileri, organize bir biçimde kaçak kazı yaparak elektrik hırsızlığı yapmak isteyen kişiler hakkında Savcılığa giderek şikayetçi oldu. Yaşanan bu olayın ardından Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon panolarının kurulduğu yerlerde yeraltından herhangi