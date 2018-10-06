Şanlıurfa’nın Madde Bağımlılığı Riskleri Belirlendi

Şanlıurfa Valiliği tarafından koordine edilen, GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından yürütülen, alanında uzman akademisyen ve sağlık çalışanlarının görev aldığı “Şanlıurfa İlinde Uyuşturucu Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenlerinin Belirlenmesi” adlı proje verileri, Valilik toplantı salonunda yapılan bir sunumla açıklandı.Araştırma verilerinin açıklandığı toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, İl Sağlık Müdürü Himmet Durgut, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mehmet Yaşar Şimşek, Prof. Dr. Necmi İlhan, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcileri Dr. Pavel Ursu ve Doç. Dr. Toker Ergüder katıldı.Dünya ve Türkiye’de uyuşturucu, alkol, tütün ve diğer madde bağımlılık oranlarının Şanlıurfa ile kıyaslandığı araştırma ilçe merkezleri ve Suriyeli sığınmacıların yaşadığı kamplarda toplam 6041 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapıldı.Yaş, cinsiyet, medeni hal, gelir ve eğitim durumuna göre ayrıntılı analizlerin yapıldığı araştırmada; il genelinde hane halkında ve göçmen kamplarında yaşayanlarda uyuşturucu, tütün ve alkol kullanımına yönelik sıklık ile tutum ve davranışlar araştırıldı. Türkiye’de ve dünyada ilk kez göçmen nüfusta uyuşturucu, tütün ve alkol kullanım sıklığının belirlendiği ve yerli nüfus ile karşılaştırılmasının da yapıldığı çalışma, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) Model Anketi (Survey Formu) kullanılarak yapıldı.Ayrıntılı verilerin ilgili kuruluşlar, basın ve kamuoyu ile paylaşılacağı araştırmanın sonuç değerlendirmesinde; Şanlıurfa’da uyuşturucu kullanımının ne önlem almayacak kadar az, ne de abartılacak kadar fazla olmadığı tespit edildi. Raporda ayrıca, uyuşturucu konusunun sürekli gündemde olmasının, en büyük risk grubu olan gençler için de uyuşturucunun ilgi çekici olmasını sağlayabildiği belirtildi.