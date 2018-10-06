Hilvan'da Emzirme Haftası Etkinliği

Hilvan Devlet Hastanesi Çocuk sağlığı ve hastalıkları servisinde düzenlenen etkinliğe Hilvan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Abdurrahman Açıkgöz, Hilvan Belediye Başkanının eşi Sn. Fatma Bayık ,Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezi eğitmen ve kursiyerleri ile sağlıkçılar katıldı.Bebek için en önemli besin kaynağının anne sütü olduğuna değinen Fatma Bayık "Anne sütü bütün canlılar için en sağlıklı besin kaynağıdır.her zaman hazır ve temizdir.Emzirme anne ve bebek arasındaki duygusal bağı sağladığı gibi bebeğin gelişmesinde de büyük rol oynar, ruhsal gelişmesini de sağlar .Özellikle bebeklerin ilk aylarda anne sütüyle beslenip ve sonrasında uygun besinlerle emzirme yapılması bebeklerin sağlıklı gelişim göstermesi için yapılması gereken en iyi seçimdir" açıklamasında bulundu.