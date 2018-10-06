Hilvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden Fiyat Denetimi

Hilvan'da, haksız kazancın önüne geçmek ve vatandaşların mağdur olmasını engellemek amacıyla Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından ulusal ve yerli marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Son zamanlarda döviz kurlarının hareketliliğini öne sürerek bir çok gıda ve temizlik ürünlerinde olması gerekenden daha fazla fiyat etiketi uygulayan işyerlerinde denetim yapan zabıtalar, işletme sahiplerinde uyarıda bulunarak, uyarıyı dikkate almayanlar hakkında tüketici lehine olacak şekilde hukuki işlem başlatacaklarını belirtti. Denetim yaptıkları markette ürünlerin kullanım tarihlerini de inceleyen zabıta ekipleri, tüketicinin sağlığını tehdit eden ürünlere el koyarak imha etti.

Gereksiz fiyat artışı yaparak tüketiciden haksız kazanç elde edenlerin zabıtaya şikayet etmelerini isteyen ekipler 'Vatandaşların günlük temel ihtiyacı olan ürünlerde uygulanan etiket farkını ortadan kaldırmak için, ulusal veya yerli marketlerde normalin üstünde fahiş fiyat etiketi gören her vatandaş Zabıta Müdürlüğü'nü arayarak şikayette bulunabileceklerini belirtti.