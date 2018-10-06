Emniyet Açıkladı! Urfalılar Havadan İzlenecek

Güvenlik operasyonları dahil pek çok alanda kullanılan drone'lar şimdi de trafik denetimi için devrede. Emniyet Genel Müdürlüğünün "Trafik kazalarını önleme planı" kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü, şehirlerarası yollarda drone ve helikopter ile eş zamanlı denetim gerçekleştirecek.



Emniyet genel Müdürlüğü trafik denetlemelerini üst seviyelere taşıyor. Otoyol ve karayollarında yapılan yanlışların tespit edilmesi için havadan denetim yapılacak.





Eş Zamanlı Denetim

Yapılacak olan denetimler Türkiye’nin birçok ilinde eş zamanlı olarak 5 Ekim-26 Ekim tarihleri arasında yapılacak