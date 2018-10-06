Yasaklanmıştı! Urfa'daki Okul Servisleri Yasak Dinlemiyor

Veliler Durumdan Rahatsız

Birçok Olay Yaşanmıştı

Emniyet Müdürlüğü Ceza Kessin

Film Cam Takanlara Ne Kadar Ceza Kesilir?

Şanlıurfa’da öğrenci servislerinin camlarının siyah olması velileri tedirgin ediyor. Son zamanlarda yaşanan taciz olaylarını örnek veren vatandaşlar, trafiğin bu öğrenci taşıyan araçlarda rastladığı siyah camlara ceza kesmesini talep etti.Film cam yasağının olduğu ülkemizde bu yasağa uymayan birçok okul servis aracı var. Özellikle istismar ve taciz olaylarından endişe eden veliler film camlı servis istemediklerini bildirdi.Geçtiğimiz ocak ayında çıkan yapılan açıklamada film camların okul servislerinde yasak olduğu ve bu konuda il ve ilçelerde denetimlerin yetersiz olduğu söylenmişti. Araya o kadar zaman girmesine rağmen denetimler hala yetersiz seviyede seyrediyor.Okul servislerinde de sıkça kullanılan renkli cam ve cam filmleri son dönemlerde birkaç ilde meydana gelen ölümlü olaylardan dolayı tüm araçlarda yasaklanmıştı. Yaşanan olayla birlikte okul servisi hizmeti veren ve renkli cam veya cam filmi kullanan araç sahipleri servis bitiminde araç içerisini dışarıdan kontrol edebilme fırsatına sahip olamadıkları için birkaç öğrencinin araç içerisinde unutulması ve bu kişilerin havasız kalarak feci şekilde can vermesine neden olmuştu. Yaşanan bu elem dolu kazaların birkaç ilde yakın zamanlarda vuku bulmasından dolayı bakanlık bünyesinde karar alınarak kara yolu üzerinde hareket eden tüm motorlu araçlarda kullanımı yasaklanmıştır.Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü son zamanlarda trafikte emniyet kemeri takmayan, cep telefonu ile konuşan veya sürücü ve yayaların can güvenliğini tehlikeye düşürecek harekette bulunanlara cezalar kesin konu hakkında denetimlerini arttırmıştı. Urfalı vatandaşların Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden yeni bir isteği de okul servislerine film cam cezası oldu.Cam filmi veya sonradan renkli cam yasağına uymayan araç sahiplerine trafikte polis veya trafik zabıtası tarafından durdurulması durumunda 301 TL ile 427 TL arasında değişen rakamlarda para cezası kesilecektir.Öte yandan fabrika çıkışlı film cama sahip olan servis araçları ise camlarının değiştirilmesi talimatı verilmiştir.