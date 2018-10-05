​Urfa’da Kadın Girişimci Sayısı Artıyor

Aile Bütçesi Adına Sorumluluk Almaktan Çekinmeyin

Peltek, Kadın Girişimci Sayısının Artması Bizi Mutlu Ediyor

ŞUTSO Başkanı İ.Halil Peltek, evinde özenle yaptığı yemekler beğenilince, ev yemekleri lokantası açarak müşterilerinin beğenisine sunan Filiz Palalı ile eşi Aziz Palalı’yı ziyaret ederek hem hayırlı olsun dileklerini hem de gösterdikleri girişimcilikten dolayı tebriklerini iletti. Gerçekleşen ziyarette işyeri ile ilgili Başkan Peltek’e bilgi veren Filiz Palalı, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşadıklarını, kendi imkânları ve yakın akrabalarının desteğiyle aile bütçesine katkı sağlamak için Hanımın Mutfağı adıyla yöresel ev yemekleri lokantası açtıklarını söyledi.Şanlıurfa’nın yöresel ev yemeklerinin yanı sıra yöresel kahvaltı ürünlerini de servis ettiklerini ve vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldıklarını da dile getiren Filiz Palalı, şunları kaydetti “Eşim Aziz Palalı ile birlikte, işyerimizi evimizin alt katında kendi imkânlarımızla açtık. Amacımız, Şanlıurfa yöresel ev yemeklerini halkımızın beğenisine sunarak üretim ve istihdamla ilimizin kalkınmasına az da olsa katkı sağlamak, kendimizi geliştirebilmek. İşyerimizde, Şanlıurfa’nın yöresel lezzetleri olan içli köfte, ağzı açık, semsek, lahmacun ve mumbar’ın yanı sıra çorba, kuru fasulye, bamya, güveç ve pilav gibi yemeklerle kahvaltı ve tatlı çeşitlerimizi müşterilerimizin beğenisine sunduk. Çok güzel bir duygu insanın kendi işletmesini kurması, biz gayet memnunuz. İmkânlarınız kısıtlı olsa da iyi bir fikrinizin olması veya bir yeteneğinizin olması size çeşitli olanaklar sağlıyor. Bizim de öyleydi. İmkânlarımız çok geniş değildi, ancak en iyi yaptığım şey olan yemek yapmak üzere bir fikir geliştirdik ve eşimle birlikte bu iş yerimizi kurduk. İşletmemizi kurduktan sonra gerçekten çok güzel geri dönüşler aldık. Bu, bizim motivasyonumuzu ve özgüvenimizi arttırdı. Şimdi tüm sohbetlerimizde, ortamda olan bayanlara hep şu öneride bulunuyorum; aile bütçesine katkı sağlamak adına sorumluluk almaktan çekinmeyin, özgüvenli olun, hedeflerinize ulaşmanız ve kendi işinizin patronu olmanız için bir çok imkan var o imkanları değerlendirin” dedi.ŞUTSO Başkanı İ.Halil Peltek de “İlimizde kadın girişimci sayısının arttığını görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Kısıtlı imkânlarla bir şeyleri başarmak aslında çok daha güzel. Kadın girişimcimiz Filiz Palalı’nın da her şeyi devletten beklemek yerine, böyle girişimde bulunması ve başarı elde etmesi çok önemli bir girişimcilik örneği olmuş. Bu başarısının artarak devam edeceğine inanıyor, bir kez daha işletmesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kadın girişimci ve istihdam alanlarının arttırılması noktasında ŞUTSO olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.